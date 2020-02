Fracasan promesas de Corral

El dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, confía en que en esta ocasión el gobernador, Javier Corral Jurado, acuda al pleno del Congreso del Estado a que personalmente haga entrega del informe y escuche a los diputados, ya que en los dos informes anteriores no fue así, a pesar de que el mandatario se comprometió a ir al recinto Legislativo, lo anterior a tres semanas de que se presente el tercer Informe de Gobierno.

Además, el también diputado tricolor lamentó que a 18 meses de concluir el gobierno de Corral “absolutamente todas sus promesas de gobierno, sus acciones de gobierno y su programa han sido un fracaso, ‘Justicia para Chihuahua’ ha sido el gran chusco, la gran risa y la gran desilusión y decepción de los chihuahuenses”.

En materia económica, criticó que no exista una planeación, coordinación y estrategia financiera, “tiene al estado sumido en un despilfarro, falta de transparencia, cero combate a la corrupción, y una pésima administración en materia de los ingresos y egresos, una terrible deuda pública que su gobierno firmó por más de 25 años hipotecando los ingresos de los chihuahuenses”.

Advirtió que de no acudir el mandatario Javier Corral al Congreso del Estado con motivo de su Informe de Gobierno, optará el PRI por no acudir a la celebración del mismo aquí en la capital, programado para el 2 de marzo, “si el gobernador no va a escuchar a los legisladores, nosotros no los escucharemos a él más de sus mentiras y sus discursos demagógicos que ya ni él se los cree, justicia para Chihuahua es lo que exigimos al gobernador, que se ponga a trabajar”, sentenció.

