Fuera de peligro y bajo tratamiento fue reportado el sacerdote chihuahuense de la orden franciscana, Francisco Javier Amézquita Velasco, quien actualmente radica en Cortazar, Guanajuato, y es apreciado entre la comunidad de esta ciudad por su ministerio en la construcción de la Parroquia de San Antonio de Padua.



En entrevista telefónica, el Padre Paco, como es llamado cariñosamente entre sus cercanos y la feligresía, refirió que es el cuarto religioso que ha dado positivo al Covid en su localidad, junto con dos sacerdotes diocesanos y un diácono, quienes también han sido aislados, para prevenir la diseminación.



El Padre Paco explicó que el pasado viernes, acudió al médico después de días de presentar dolor y una molestia en la garganta; que por tener padecimiento crónico de vías respiratorias, no había detectado como fuera de lo normal. Luego de acudir y realizarse una tomografía que confirmó la prueba, fue puesto en aislamiento durante 28 días, mismos que permanecerá bajo tratamiento médico, y nuevos exámenes. También mencionó que en su comunidad habitan seis frailes y dos seminaristas, quienes también se someterán a la prueba para descartar el contagio.



Previamente, por motivos de la contingencia, se había emprendido una campaña para recaudar fondos, para mantener la nómina, que consta de 16 personas y gastos de la parroquia, sin embargo, los gastos se han incrementado, tomando en cuenta el costo de los exámenes, y de los medicamentos, que solo uno tiene un valor de 4 mil 200 pesos, por la mitad del tratamiento.



“El mismo medicamento, es carísimo, pero al final sale más barato que internarse en un hospital, y está a tiempo, que internarse en un hospital particular que sale en 50 mil pesos por día”, detalló el fraile.



Afortunadamente, la detección del Covid ha sido temprana, lo que ofrece un panorama alentador, cuyos síntomas consultó con otros médicos que confirmaron el diagnóstico, y en este momento, presenta dolor en la parte alta de un pulmón, y ya es menos el ardor de garganta.



Aunque con la estrechez económica encima, el Padre Paco fue optimista al recordar la promesa de San Francisco, en la que no faltarán frailes franciscanos en el mundo, y que éstos no morirán de hambre, por lo que confiado y con un excelente sentido del humor, solo pidió donaciones, para continuar con el mantenimiento de la parroquia durante la pandemia y para proteger a sus colaboradores.

Así mismo, agradeció las donaciones en especie que ha recibido, de los cuales comentó que “Son detalles de fe, de generosidad, amistad, de fe en Dios en la Iglesia y a través de los sacerdotes, son cosas que son motivantes, además de ser sacerdote, una de las bendiciones es tener muchos amigos, mucha gente que lo quiere a uno, eso es muy motivante, porque es Dios en uno, es que la gente está con Dios en nosotros”, afirmó.



La cuenta para recibir donativos puso a disposición la cuenta de Banamex número 5204 1602 2293 3298, con clabe interbancaria 002 215 701 428 935 315, a nombre de Francisco Javier Amézquita Velasco.

