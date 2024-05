Fueron al menos diez colonias las afectadas por explosión de transformadores en la Dostoievski

Fueron al menos diez colonias al norte de la ciudad las que se quedaron sin suministro de luz durante la noche del lunes y madrugada de este martes, donde los residentes de la zona, locales y algunas maquilas se vieron afectadas, esto, debido a que explotaron los transformadores sobre la Dostoievski.

Algunas de las colonias que se vieron afectadas fueron sobre todos aquellos que se encuentran cercanas a la explosión de los transformadores sobre la avenida Dostoievski y Hemingway, que incluyen Alamedas, Quintas Quijote, Chihuahua 2000, Chihuahua 2094, Ignacio Allende, Deportistas, Insurgentes, Campos Bello, Universidad, entre otras.

Elena, una joven que vive y trabaja cerca de donde ocurrió la explosión de un transformador sobre la Dostoievski, comentó que cerca de las 19:00 horas del pasado lunes se escuchó un fuerte zumbido, el cual fue acompañado de un parpadeo de las luces durante varios minutos.

Explicó que la luz iba y venía hasta que dejó de llegar al mismo tiempo, hasta que se fue por completo: “mi abuela vive cerca de la avenida Dostoievski, por lo que, cuando escuchamos el estallido corrimos a haber que había pasado y vimos salir humo de uno de los transformadores”.

En los videos que fueron compartidos en redes sociales por las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, se puede observar como el fuego salía de un registro eléctrico ubicado en la esquina de la avenida Dostoievski y Hemingway, y sube al transformador para después lanzar luces y lo que pareció un estallido.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Además, explicó que a partir de las 21:00 horas, el personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) arribó al lugar y comenzaron a restablecer por sección la luz de las colonias afectadas. Manuel, otro de los residentes de la zona donde ocurrió el incidente comentó que durante la espera, tanto su familia como sus vecinos, estuvieron gran parte de la noche afuera por el calor.

El señor Manuel añadió que la luz se terminó de restablecer en la mayor parte de las colonias después de las 3:00 de la mañana, por lo que gran parte de la noche y de la madrugada la pasaron con calor y sin la posibilidad de prender el aire acondicionado.

Por otra parte, los negocios de la zona no se vieron particularmente afectados, dado a que el mega apagón ocurrió después de su horario laboral o bien, cuando ya se encontraban por salir de sus trabajos.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Ernesto, un joven empleado de la sucursal de Home Paint mencionó que tanto ellos como los locales aledaños no se vieron con problemáticas, dado a que para esa hora no se encontraban operando y que, para la hora de abrir la mañana siguiente, no vieron ningún contratiempo.

Sin embargo, en una empresa de autopartes que se encuentra cerca de donde ocurrió el incidente, por la ausencia de la energía eléctrica se vio afectada en cuestión de bloqueo del servidor, lo cual les impedía acceder a la información vía remota y directa, las puertas de acceso se encontraban bloqueadas y se impidió la entrada y salida de vehículos y personal de la empresa.

No fue hasta que la energía se restableció alrededor de las 3:00 de la madrugada cuando se logró ingresar a las instalaciones de la empresa y al servidor de trabajo, por lo que pudieron iniciar actividades normales; tanto la alarma, cámara, luces y puertas de acceso se encontraban en orden.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Además de los domicilios y negocios de la zona, cerca del lugar donde ocurrió el incidente se encuentra un complejo industrial, donde algunas de las maquilas se vieron afectadas en menor medida, como lo fueron American Beef, Dinco, Empaques y Derivados, entre otros.

En American Beef, debido a los productos que manejan, es necesario que tengan un respaldo de energía eléctrica en caso de que una situación como esta se presente, por lo que realmente no se vieron afectados, más que algunas partes de la empresa que no se encuentran respaldadas.

De igual forma, en la empresa de Empaques y Derivados que se encuentra sobre la avenida Rudyard Kipling, donde está cerca una planta eléctrica de la CFE, no se vieron afectados por lo ocurrido, debido a que se encontraban fuera de horario laboral cuando se generó el hecho.

En la empresa Dinco, debido a que cuentan con placas solares que ayudan a mantener el suministro de luz eléctrica, el mega apagón no les causó ninguna dificultad dentro de sus instalaciones.

Estas placas solares de energía alternativa se pueden observar en la mayoría de las empresas, por lo que no se registró hasta el momento ningún daño causado por el mega apagón dentro de las maquilas de la zona.