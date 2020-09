Sube de tono pleito entre Corral y AMLO por el agua

El gobernador Javier Corral Jurado deploró que el presidente de la nación tenga información tan sesgada acerca de los hechos registrados en la zona centro-sur del estado a consecuencia de la extracción del agua, donde sé que derivó en el ataque de dos productores y la muerte de Jessica Silva Zamarripa.

"No me atrevería a acusarlo directamente de que miente, lo que puedo afirmar es que están mal informando al presidente de la República y le están contando mentiras sobre lo que realmente ha sucedido en el estado de Chihuahua”, señaló Javier Corral tras haber escuchado las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera y la rueda de prensa de Conagua.

Señaló que los colaboradores del presidente se comportan de forma desleal al brindarle información sesgada, y reiteró que las peticiones de agricultores y solicitudes y exigencias del propio gobierno estatal no han tenido eco, a pesar de que Chihuahua ya ha entregado varios millones de metros cúbicos de agua.

Javier Corral señaló que estarán dando información detallada de las acciones que se emprenderán para que el homicidio de Jessica Silva y lesiones de Jaime Torres no queden impunes.

Informó que tienen asegurados los vehículos de la Guardia Nacional, así como 13 armas y la lista de personas que participaron, así mismo se han recuperado videos a fin de reconstruir los hechos de manera puntual, ya que refirió que la información que ha dado el presidente en su conferencia mañanera del jueves está sesgada y tiene datos insostenibles.

Lamentó que el presidente esté haciendo un manejo político electoral del tema, donde incluso ha realizado señalamientos delicados en contra de los exgobernadores Fernando Baeza Meléndez y José Reyes Baeza Terrazas.

El gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado negó que los exgobernadores que acudieron a la caravana por la defensa del agua, convocada en las inmediaciones de la presa La Boquilla, hayan incitado a la violencia.

“No estoy de acuerdo con lo que hicieron los exgobernadores, pero acusarlos de haberlos incitado a la toma de la presa no es correcto y justo. Me consta que el propio licenciado Fernando Baeza Meléndez llamó al orden y no caer en provocaciones de quienes, efectivamente, se infiltran en este tipo de movimientos para descarrilarlos”.

Corral Jurado manifestó que incluso existe un video donde se observa a Baeza Meléndez cuando llama a no caer en la provocación, porque, en efecto, hubo quienes proveyeron a los agricultores de palos, gases lacrimógenos y bombas molotov a varios participantes.

Hizo un llamado a los agricultores y productores de Chihuahua a hacer frente común porque hay muchas mentiras, "ahora hay un deplorable manejo político que sólo ve intencionalidades políticas del PRI y PAN, pero no de su propio partido".

Javier Corral señaló que la Secretaría de Gobernación Federal no existe en este conflicto, “sólo ha servido para que su delegado se meta a alimentar protestas y manifestaciones contra nosotros en favor de sus intereses políticos”.

Pidió a los agricultores que se desmarquen de esos radicales con intenciones políticas.

“El conflicto se ha politizado, pero hoy se ha sobrepolitizado, de manera inadmisible e inexplicable, el propio presidente en su versión mañanera”.





CONFLICTO POR EL AGUA

Es falso que Chihuahua no haya colaborado para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas. Chihuahua ha entregado 300 millones de metros cúbicos.

El gobernador Javier Corral, acompañado por Óscar Ibáñez, presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, así como el secretario general de gobierno Luis Fernando Mesta Soulé, señaló que Chihuahua ha pagado el 68% de lo que México ha aportado para el pago del Tratado Internacional de Aguas.

Lo anterior luego de que Conagua, en voz de su titular Blanca Jiménez, indicó que Chihuahua no ha contribuido con lo que le corresponde.

Luis Fernando Mesta dijo que es mentira que el gobierno federal tenga apertura para tratar el conflicto por el agua.

Incluso señalaron que desde el 27 de agosto se entregó a las autoridades federales la propuesta de la entrega de 100 millones de metros cúbicos de la presa Francisco I. Madero, a la fecha no han recibido respuesta, por lo contrario el pasado domingo se abrieron las válvulas de la presa La Boquilla, en cuya propuesta se asentaba que no se abriría en ningún año.

“Las largas al tema por parte del gobierno es lo que ha caracterizado, por lo que se ha politizado y se ha radicalizado, tanto para pegarle a López Obrador y a nosotros”.

El secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, señaló que en agosto normalmente hay cifras superiores a 100 milímetros de lluvia y este año se tuvieron 30 milímetros, no obstante éstos estuvieron precedidos de un mes de julio atípicamente seco.

Dijo que esto provocó que no se registraran los escurrimientos que se esperaban para las presas, por lo cual se le solicitó a Conagua que evaluara las condiciones de Chihuahua para el pago del Tratado.

“Si sigue este nivel de extracción para el siguiente año no habría agricultura en la región centro-sur del estado, no habría producción lechera, ni algo de la producción de carne de ave, sería un desequilibrio de toda la cadena productiva”, señaló.

Precisó que en cuanto a frijol de temporal, se perdió el 80% de la producción, en maíz grano la baja es de entre 50 y 60%, la producción forrajera como avena, sorgo, entre otros, es casi nula, lo cual impactará al sector ganadero para el siguiente año.

En las zonas maiceras de riego por la zona de Cuauhtémoc habrá un 25% menos, la producción de algodón también está bajando considerablemente, y en la región centro-sur, la producción de chile tuvo un retroceso, al igual que la de algodón, cebolla, forrajes y la nogalera.





SEQUÍA EXTREMA

Chihuahua sufre una sequía extrema y las lluvias que pudieran registrarse no alcanzarán a recargar las presas y pone en riesgo el próximo ciclo agrícola.

Lo peor que se puede hacer en este momento es enviar el agua de La Boquilla para el pago del tratado porque de está perdiendo, del trayecto de La Boquilla al Granero un 20%; del Granero a la confluencia del río Bravo un 12% más y a llegar a la presa de La Amistad un 20% más.

El gobernador señaló que ha habido un desdén total por parte de la federación, pues a pesar de que se les han brindado opciones, el centro del país decide desde un escritorio.

Óscar Ibáñez, presidente de la JCAS, señaló que hacer un traslado de La Boquilla al Granero no tiene sentido, ya que sólo tiene una capacidad de desfogue de 22 m3 por segundo y Las Vírgenes se está desfogando para mantener ese volumen en El Granero.

El ciclo de riego se termina el 30 de septiembre y los canales quedarán libres 24 días durante el mes de octubre, lo que pudiera recibir la pérdida durante el traslado. “No se justifica la apertura de La Boquilla para el pago del tratado porque hay mayores pérdidas y no se aporta gota”.

Destacó además que las condiciones de Chihuahua son críticas de acuerdo con el Monitoreo de Sequía de Conagua, por porcentaje total del estado es el que tiene mayor afectación en el país.

La cuenca del río Conchos es la más afectada, “hemos estado observando es que los organismos meteorológicos el fenómeno de La Niña se está configurando, no sóo sería la sequía actual sino un invierno seco”.

Dijo que se han hecho comentarios sobre lo que se paga o no, en el nivel de escurrimientos la cuenta arroja que Chihuahua ha pagado más de la mitad.

Empezaron a hacer extracción de El Granero en noviembre y en lugar de aplicarlo al pago del tratado mandaron dos terceras partes a las presas internacionales y sólo una tercera parte al pago, con la que se perdió una buena oportunidad de pago.

Javier Corral destacó que en privado se le ha insistido al gobierno estatal que hay una inusitada presión por parte de Estados Unidos a México para pagar inmediatamente y que la presión ha sido creciente, a los reporteros en público les dijeron que no existe presión.

Óscar Ibáñez señaló que del escurrimiento total de los 6 afluentes que aportan, Chihuahua con el Conchos se ha aportado el 52% del volumen. De esto Chihuahua ha pagado el 68% del total que se ha dado a Estados Unidos.

Javier Corral señaló que hay mucho “aguachicoleo” en la cuenca del río Conchos, problema que han denunciado y pedido se atienda, pero la Comisión Nacional del Agua no actúa.

Incluso se mencionó que Ricardo Mejía, secretario de Seguridad Pública, revolvió lo que pasa en La Boquilla y el bloqueo de la caseta de Ahumada, dos cosas distintas. Lo de Ahumada está auspiciado por un grupo criminal que no está de acuerdo con la instalación de un cuartel para la Guardia Nacional.





GN EN PRÉSTAMO

“Préstenos a la Guardia Nacional para combatir al crimen organizado en Ciudad Juárez”, pidió Javier Corral a Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador Javier Corral Jurado pidió públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar a la Guardia Nacional de las presas del estado, particularmente de La Boquilla, y enviarla a Ciudad Juárez para combatir a la delincuencia.

Hizo un llamado al presidente de la nación a concretar un acuerdo con los productores, que se atienda la propuesta para que se cumpla con la entrega de agua, pero sobre todo poner fin al conflicto.

A la vez señaló que desde hace un año ha estado solicitando incrementar el estado de fuerza para enfrentar la delincuencia en Juárez.

Ante ello dijo que una vez que una cantidad grande de elementos de la Guardia Nacional ya están en Chihuahua, solicitará que se puedan reubicar para que refuercen las acciones en el combate al crimen organizado en la fronteriza Ciudad Juárez.

“Tenemos una petición hoy para el presidente de la República, ya que no tenemos manera de comunicarnos por teléfono ni por señas de humo: no hay necesidad de que tengan a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, particularmente en La Boquilla. No hay necesidad, está corriendo el agua de Las Vírgenes hacia El Granero que tiene la capacidad para terminar de pagar la cuota del Tratado”, señaló el mandatario estatal.

Dijo que del cuidado del agua los mismos chihuahuenses se encargan, pues son los más interesados.





NO QUEDARÁ IMPUNE

Un total de 13 elementos de la Guardia Nacional están identificados como los que participaron en el ataque armado a los agricultores, por lo que sus armas fueron aseguradas.

Enfatizó que el Gobierno estatal no encubrirá a nadie, por lo que ya se ha instruido a la FGE que realice una investigación minuciosa, “vamos a dar a conocer los hechos tal y como sucedieron, no importa quién o quiénes estén involucrados”

El gobernador Javier Corral Jurado dijo que los vehículos de la Guardia Nacional no presentan impactos de bala, además en el peritaje en el lugar donde quedó sin vida Jessica Silva y su esposo Jaime Torres lesionado, se localizó un casquillo

El gobernador dijo que los detenidos que eran trasladados por la Guardia Nacional estaban retenidos desde las 17:00 horas, es decir, sólo iban pasando por el lugar y fueron presentados hasta la madrugada, lo que arroja un manejo irregular.

Confirmó que se está realizando el análisis balístico de las armas aseguradas.

“Estamos atendiendo la investigación, no quiero que haya ningún elemento que se quede”, aseguró Javier Corral, quien agregó que está en contacto con Alfonso Durazo, quien se comprometió a colaborar.

Señaló que han recolectado varios testimonios y videos de distintas instalaciones a fin de realizar la reconstrucción de los hechos.

“Buscaremos que los responsables de estos hechos paguen las consecuencias de sus actos y que se haga justicia".





AGRICULTOR ESTABLE, ESTADO PAGARÁ SU ATENCIÓN

El agricultor Jaime Torres se reporta estable, ayer a las 5:30 horas salió de la unidad de terapia intensiva.

Lo anterior lo informó el gobernador Javier Corral Jurado, quien se comprometió a pagar la cuenta de hospitalización, para ello habló directamente con el doctor Rodolfo Chávez Chávez, director del Hospital Ángeles.

Señaló que se ha instruido en que no se escatimen gastos para la atención médica del agricultor.

Jaime Torres se encuentra en el cuarto 314 del mencionado nosocomio tras el ataque armado del que fue objeto junto con su esposa por, al parecer, elementos de la Guardia Nacional.









