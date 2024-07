Ganan terreno en Matrimonios Colectivos; agente vial alega que es de su propiedad

En el mes de febrero de este 2024, una pareja que se inscribió en el programa de Matrimonios Colectivos en la ciudad de Chihuahua fue beneficiada con un terreno en la colonia La Noria, para que pudiera construir su propiedad como parte de un incentivo que genera el Gobierno del Estado.

Sin embargo, a pesar de que ya pasaron cinco meses de que se realizó la formal entrega de este terreno, a la fecha, Laura Quintana y Luis Estrada no han podido avanzar en la construcción de su propiedad, porque una pareja de agentes de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), les impiden que se instalen porque son vecinos del terreno y aseguran ser ellos los propietarios de este terreno.

Se trata de un terreno ubicado en un lote 51 de la manzana 14 de la Colonia La Noria, localizado en la ciudad de Chihuahua, el cual fue entregado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología a la pareja como parte del programa de Matrimonios Colectivos celebrado el pasado mes de febrero.

La asignatura del terreno fue entregada por Ana Gabriela Salcido Nevarez, quien es la Jefa del Departamento de Registro del Suelo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y quien entregó todo lo indispensable para que la pareja pueda ser acreedora del terreno en cuestión.

Sin embargo, semanas después de que Laura y Luis obtuvieron el terreno, comenzaron a realizar las preparaciones del terreno, el vecino colindante con el terreno por la parte trasera, de nombre Héctor Saldaña y su pareja Miriam López, se opusieron a la construcción de la vivienda, asegurando que ellos son los propietarios de ese terreno.

"Ellos nos decían que eran los dueños del terreno porque tienen con el supuestamente cuatro años, pero no tienen ni un solo documento de que sea de ellos, a mi me lo entregó el Gobierno del Estado, pero a pesar de ello, ha comenzado a hacer daños e incluso colocó una barda en el perímetro para que no ingresamos al terreno", compartió la afectada.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Compartió que entre el mes de abril, Héctor Saldaña tuvo el primer acercamiento con el matrimonio y los invitó a que hicieran la venta del terreno, sin embargo, se negaron a hacer esa venta, por lo cual el vecino se inconformó.

Entre las cláusulas del Certificado de Asignación que entregó la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la número 4, indica que los propietarios se obligan a no vender, gravar o enajenar de cualquier otra forma el inmueble objeto de la presente asignación, quedando estrictamente prohibido la venta, traspaso, cesiòn o cualquier acto jurídico hasta la obtención de las escrituras.

Es por este motivo y por la idea de construir una casa, que el matrimonio decidió no vender la propiedad, pero los vecinos, quienes pertenecen a la Secretaría de Seguridad, se inconformaron y a partir de ese momento, comenzaron las amenazas y el hostigamiento, incluso a invadir la propiedad, sin que ni una sola autoridad tome cartas en el asunto.

Dijo que las autoridades, tanto del Municipio, Estado, Vialidad, Policía Municipal y Fiscalía General del Estado, ya cuentan con información sobre este caso, pero nadie ha impedido que las amenazas, el abuso de autoridad y la disputa termine, por lo que temen que el caso siga incrementando.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Uniformado, con la unidad oficial con número PE-1049, con el arma de cargo, ha acudido Héctor y su pareja en repetidas ocasiones a intimidar a los propietarios, incluso los ha corrido del terreno y haciendo señas con su arma de cargo, asegurando que si no se retiran, habrá consecuencias.

Todo esto quedó inscrito en una denuncia formal, la cual quedó registrada en la carpeta 19-2024-0013759 ante la Fiscalía General del Estado, lo cual fue interpuesto el pasado 21 de junio de 2024 por el delito de hostigamiento y amenazas.

Laura consideró que los vecinos que se encuentran a un costado de su terreno, tenían planeado construir, incluso han comenzado a tirar la barra que divide ambos terrenos, colocaron una barrera colónica para que los propietarios no ingresen a su propiedad y para que ellos puedan continuar con la ampliación de su vivienda.

La pareja de recién casados, además de tener constantes problemas por haber recibido el premio de los Matrimonios Colectivos, piden que se terminen los conflictos con este terreno y que puedan iniciar su proyecto, ya que las autoridades correspondientes han sido omisas con las constantes violaciones y delitos que ha cometido los vecinos involucrados.