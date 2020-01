Gasta 36 mil pesos por mes en comprar medicinas

Más de 36 mil pesos debe gastar “Mariana” en medicamentos de especialidad para tratar un padecimiento renal y lupus, y dar continuidad a una sola marca, ya que al proveer por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando no hay, cambian de laboratorio, lo que provoca una inestabilidad en su organismo que resulta en vómitos y malestares en lo que el cuerpo se acostumbra nuevamente.

“Mariana” fue diagnosticada con glomeruloesclerosis focal y segmentaria, enfermedad en los riñones que causa insuficiencia renal, aunado a eso tiene lupus erimatoso sistémico. Entre los medicamentos de especialidad que toma por prescripción, para el lupus necesita Myfortic.

“En el Seguro no lo dan porque es bastante caro, por lo que me brindan uno que tiene la misma función pero es más barato, se llama Micofenolato, el costo varía dependiendo del laboratorio, pero la caja cuesta alrededor de los 5 mil 300 pesos, yo necesito tres al mes. Como cambian casi todos los meses de laboratorio, al cuerpo se le hace muy pesado, por lo que en cada cambio el paciente presenta vómitos y malestares hasta que el cuerpo se acostumbra nuevamente”, compartió.

Para los riñones toma Ciclosporina, el costo es de 7 mil 300 pesos por caja, y necesita tres al mes. “Hay veces que el medicamento no llega o se tarda en surtir, por lo que en ocasiones el comprar una caja me es imposible porque como vez son medicamentos carísimos, pero al mismo tiempo no se pueden dejar de tomar. En estos casos, mi médico particular me ha apoyado. Estamos hablando de que al mes sólo de esos dos medicamentos son alrededor de 36 mil 900 pesos, sin embargo yo tomo aparte otros ocho, que no son tan caras como esas dos de especialidad”, refirió.