Gobernador politiza cifras por Covid-19: Benjamín Carrera

El diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez, solicitó al titular del ejecutivo Javier Corral Jurando comparecer de manera urgente ante el pleno del Congreso del Estado, con el propósito de exponer, aclarar y especificar el destino y uso de los recursos financieros que se han ministrado por parte del Gobierno Federal en atención de la pandemia por COVID-19. Así como la discrepancia entre los datos de la Secretaria de Salud Estatal y los que conoce el gobernador Javier Corral Jurado respecto al tema de insumos tan importantes como son los ventiladores.

El legislador de Morena se mostró preocupado porque apenas el día de ayer de acuerdo con el portal cambio.gob.mx, se tenía un registro de 364 nuevos contagios y 786 pacientes hospitalizados por COVID-19 . En las últimas 24 horas la Secretaría de Salud Chihuahua confirmó 23 personas fallecidas más por esta enfermedad, lo que suma un acumulado de 22 mil 756 casos positivos y 1 mil 776 decesos en lo que va de la pandemia en la entidad.

Datos contrarios: Benjamín Carrera

El legislador de Morena lamentó la discrecionalidad de la información pero además que el gobierno del estado manifieste datos contrarios por ejemplo Arturo Valenzuela Zorrilla, Director Médico de la Zona Norte, informó que actualmente hay 157 pacientes intubados citando que; “eso no sobrepasa para nada la capacidad en ventiladores que tiene el Estado, pero sí que batallemos mucho para atender a los pacientes porque requieren medicamento especial, y personal especial que los atienda”.

Por el contrario el gobierno del estado manifestó el pasado 24 de octubre durante el evento al Mérito Médico, de Pensiones Civiles del Estado, que “Chihuahua requiere ventiladores y la federación no quiere donarle”, al tiempo que aseguró que “confía en que se concrete la reconversión hospitalaria en el IMSS e ISSSTE, tan sólo el Seguro Social necesita 300 camas. El mandatario estatal señaló que a pesar de que la empresa Safran, instalada en Chihuahua, ha diseñado y fabricado ventiladores, la federación no ha querido proporcionarlos.”

El diputado Benjamín Carrera acusó al gobernador de politizar el tema de Covid- 19 y jugar con las cifras “Solo como dato de matemáticas básicas, el Gobernador pide de 50 a 80 ventiladores de la federación , pero, si tenemos 786 pacientes hospitalizados, de los cuales 157 están intubados y el 02 de abril de la presente anualidad de acuerdo a la página oficial del Gobierno del Estado se tenía un inventario de 430 aparatos , pero con el apoyo de la iniciativa privada se repararían otros 30 que se encontraban sin funcionar y el resto se adquirirá con diversos proveedores, entonces por lo menos deberíamos de contar con 273 respiradores disponibles”, señaló el legislador de Morena.

El legislador recalcó que en ese mismo portal se informó que “El Estado de Chihuahua contará con 600 ventiladores respiratorios para enfrentar la batalla decisiva contra el COVID-19, que se librará en los hospitales públicos y privados para la atención de los casos graves que se presenten, dijo el gobernador Javier Corral.”

“No es tiempo de politiquerías, es tiempo de aclarar por el bien de los Chihuahuenses cual es la situación real de las finanzas del estado, del uso de los recursos financieros que se le da a las ministraciones de la federación y el uso racional de recursos, por lo menos y de forma urgente a los etiquetados al Sector Salud”, señala Benjamín Carrera Chávez en el documento que pide la comparecencia del gobernador.

Respecto a la solicitud pública que el mandatario estatal enfatizó el reembolso de 800 millones de pesos, se ha aclarado por parte de la Federación de las ministraciones que se le han otorgado al Gobierno del Estado de Chihuahua, sin embargo, también es menester recordar que el propio Gobernador rechazó a inicios del año inscribirse al Instituto de Salud para el Bienestar en un acto de revanchismo político y protagonismo, mismo que en un acto de reflexión, finalmente aceptó, pero en formato de “no adherido”.

En el portal oficial del Estado de fecha 11 de febrero de 2020, El Titular del Ejecutivo aclaró además que, por esta determinación de no adherido, el presidente López Obrador no ha condicionado la entrega de los recursos que por ley corresponde a las entidades. Además de que afirmó que la decisión de no adherirse es la correcta porque le convenia más a Chihuahua, toda vez que el otro esquema representa un riesgo en la atención de la salud en el estado.

De enero a septiembre de este año, Chihuahua ha recibido 51 millones 299 mil 218 pesos adicionales a los presupuestados en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para un total de 2 mil 031 millones 858 mil 444 pesos por lo que lo que la Federación ha cumplido con los chihuahuenses.