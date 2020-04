Gobierno decide bajar costo de multa por sobre cupo

“No es una medida recaudatoria, no se trata de burlar las medidas, entonces nos engañamos todos, porque unos si pueden burlar las medidas, mientras unos cuidan a sus padres o sus abuelitos, o nos metemos al orden y hacemos caso a la autoridad, o por lo menos que haya una sanción, 200 pesos será la multa de quien no cumpla con la medida, es una medida de estricto control sanitario” dijo el Gobernador Javier Corral Jurado.

Comentó que en apego al decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, es para limitar la movilidad de las personas para que no trasporten a más de dos personas adultas al interior, por tal motivo se acordó infracciones por 200 pesos a quien no cumpla la medida y puede pagarla dentro de los primeros cinco días a un costo de 100 pesos.

Reiteró que la medida se debe imponer y no con fines recaudatorios, ya que comparó que han decidido dejar de recibir ingresos por 538 millones de pesos entre descuentos fiscales, bonificaciones y es la mínima solidaridad que le pidió a la sociedad que conduce algún vehículo.

“Queremos cuidarnos todos, porque cuando una persona lleva en su vehículo tres o cinco personas van a un lugar distinto, reuniones, fiestas, la gente no hace caso, estamos hablando de vidas, con la vida no se juega y con la salud no se juega, ya empezaron a hacer con esto un “golpeteo”, que las multas que el afán recaudatorio” insistió.

El Gobernador del Estado, al igual sentenció a los agentes de seguridad de todas las corporaciones de no aprovechar las sanciones con “mordidas” ya que pidió que al agente que sea detectado con estas prácticas será llevado al Ministerio Público para que no siga afectando a los usuarios con dichos actos de corrupción.