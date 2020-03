Gobierno estatal apuesta por el consumo local; federación por regalar dinero: Patricia Terrazas

“Tenemos que ser muy claros, ya lo dijo el gobernador, primero es la salud, a partir de ahí lo que venga lo vamos a enfrentar; no habrá consumo, por lo tanto no habrá impuestos y por ende no habrá ingresos… debemos estar conscientes de no esperar nada (de crecimiento) del gobierno estatal y del gobierno federal, estaremos en situación de crisis especial”, expresó la diputada Patricia Terrazas Baca, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Celebró las medidas tomadas por el gobernador, Javier Corral por el Covid-19 y dijo estarán atentos a que éstas acrecienten a la economía local, “a lo que se refiere el gobierno estatal es hacer, consumir productos locales, hacer que la producción local sea primero que ninguna otra”, a diferencia -dijo-, de la propuesta del presidente López Obrador, de asegurar y regalar únicamente el dinero en los “programas clientelares”.

Además aseguró estar preocupada por las acciones y actitud tomada por el presidente, Andrés Manuel López, para afrontar la contingencia, “nunca ha sido jefe de Estado, se la ha pasado en campaña, ha minimizado todo lo que esto conlleva, hoy (ayer) el tema fue regalar dinero, hablarle a aquel grupo de población que fue su grupo de votantes, pero no se dirigió a quienes mueven la economía en México”, lamentó.

La diputada panista, oriunda de Cuauhtémoc, enfatizó en que estarán atentos tanto a las medidas tomadas por el gobierno estatal, “vamos a estar pendiente de esas medidas para poder acrecentar la economía local, a lo que se refiere el gobierno estatal es hacer consumir productos locales, viajar dentro de nuestra localidad, hacer que la producción local sea primero que ninguna otra, y vamos a tener que empezar en cuanto pase la pandemia a salir a la calle para poder hacer que la economía camine”.

En cuanto a la estrategia federal criticó que no se hable de un incentivo para que se mantengan los empleos, “porque hay enormes empresas que sí pueden mantener empleos, él (López Obrador) habló de Slim, pero hay pequeñas empresas, por ejemplo, cuando tienes más de 30 empleados, haces paro y con qué voy a pagar Seguridad Social, Infonavit, renta, agua, nómina, con qué; no hay manera, pero si a mí me dan el incentivo y me dicen no pagas declaración anual en tanto pase la contingencia, pagos provisionales, luz… no se les pide nada regalado”.

Pone además, la exsubsecretaria de Ingresos, el caso de alguien que no pague impuestos, “me puede caer el Fisco, o pago nómina y dejo a las familias sin comer; son de esas cosas que el presidente debería tener sensibilidad; no se fija en las empresas que dicen no paguemos impuestos de todos aquéllos que reciben 10 mil pesos de ingresos, no regalado, sino aquel trabajador que sale y genera, no pagará impuesto en tanto no pase contingencia”, propuso.

Finalmente lamentó la acción también del gobierno de la 4T al cancelar la inversión multimillonaria en Baja California a través de una consulta, “acaba de cancelar una empresa en Baja California, es algo muy duro, pero no tanto porque se vaya la empresa, pero se va la confianza de los inversionistas; son muchas cosas que el presidente, dice ‘ya estoy viendo a los empresarios’, pero sólo habla de Slim, pero no ve al 93% de los empresarios pequeños y medianos”.









