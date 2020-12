Gobierno y la Sección 42 buscan desaparecer Pensiones: Maestros  

Denunciaron que el Estado en contubernio con la Sección 42 del SNTE y el diputado René Frías quieren desaparecer Pensiones Civiles del Estado, pues hace tres años la deuda era de 700 mdp y ahora son más de 3 mil 600 mdp los que se adeudan.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El maestro Braulio Solís, vicepresidente de Transparencia y Rendición de Resultados de la Sección 42 del SNTE, hizo un llamado a las autoridades, pues es evidente que no pueden administrar el recurso y que entreguen PCE a los maestros para su administración.

Señaló que son mentiras las declaraciones del director general de PCE y de Ever Avitia Estrada, porque el detrimento del organismo de seguridad social es evidente.

A la deuda de los hospitales privados se suma el costo del servicio de hemodiálisis, donde se adeudan 9 millones de pesos que deben pagar a más tardar el próximo lunes, sin embargo los deudores no han dado "abonos" que permitan que la institución pueda de igual manera abonar.

La preocupación de los derechohabientes es legítima, pues además de la falta de medicamentos, la cancelación de consultas, atención de urgencias, tratamientos de cáncer y epilepsia, se sumará el deterioro de pacientes renales que requieren la hemodiálisis para seguir viviendo antes de morir envenenados.

“Que no mientan, que no escondan la realidad del endeudamiento y la situación tan crítica que prevalece en PCE, el mismo director ha declarado que no le dan ni un mes de vida, pero vemos que puede ser una estrategia maquiavélica del gobierno para desaparecer nuestro sistema de seguridad social, pero no lo vamos a permitir, si no pueden, los maestros lo administramos”.

Dijo que cada vez el rumor de querer desaparecer es más fuerte, por lo que lamentó que pudiera haber contubernio con la dirigencia sindical y el mismo diputado Frías Bencomo, quien preside la comisión para el rescate de PCE, ya que dejarían a la deriva a muchas personas.

Las acciones de resistencia continuarán en cada región del estado, ayer a partir de las 9:00 horas se entregó en las diversas instalaciones de PCE y representaciones de gobierno el pliego petitorio que se entregó el lunes en Palacio de Gobierno, al cual no han tenido respuesta.

Los manifestantes desconocieron las declaraciones de Ever Avitia, al señalar que se trata de un grupo mínimo de personas, ya que dijeron que los docentes son casi el 60 por ciento de la derechohabiencia de pensiones. A las movilizaciones se han unido trabajadores de la educación activos, jubilados y pensionados, Maestros Estatales de Juárez, Modima42 y Cosigen.

Volvieron a señalar que ayer más de treinta personas estuvieron batallando para que les dieran sus medicamentos, al grado que denunciaron que el almacén tiene un inventario del 1 por ciento de medicamentos, cuando hace unos días el director declaró que se contaba con el abasto para cubrir las necesidades de los enfermos crónicos.

Pensiones Civiles del Estado no cuenta con dinero para pagar los servicios médicos en hospitales privados, a los cuales no han podido abonar y por ende el servicio continúa suspendido, y la semana que entra debe pagar 9 mdp del servicio de hemodiálisis.

Se dijo que la declaración de Alberto José Herrera González son mentiras porque no está en riesgo el pago de la quincena, ya que ayer con la toma del edificio no se impidió a los encargados de esas áreas el paso a fin de no afectar a los derechohabientes.

Braulio Solís dijo que ha habido publicaciones en redes sociales diciendo que no se preocupen, que se va a pagar, que se están atendiendo casos urgentes, que sí hay medicamentos, tratamientos, cuando en realidad se han registrado decesos de compañeros por la mala atención.

“Hasta hoy no hay recursos en Pensiones Civiles, no se va a pagar el endeudamiento con hospitales y la semana que entra colapsa el área de hemodiálisis”.

Exigieron transparencia en los recursos debido a que quincena a quincena se les descuenta la aportación, pero no llega a las arcas del organismo y la deuda sigue creciendo.

Te puede interesar: