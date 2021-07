Gran afluencia en jornada especial de cirugía de cataratas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, lleva a cabo una jornada especial de cirugía de catarata (aplicación de lente intraocular), en el Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”.

La jornada se lleva a cabo desde ayer, hoy y mañana cuando se espera concluir con más de 400 cirugías de este tipo.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior, forma parte de la estrategia que el Instituto implementó para la recuperación de los servicios diferidos por la pandemia del Covid-19.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Para esta jornada especial de cirugía, se atenderá a los pacientes de esta ciudad capital, y se concentrarán además a los de los hospitales generales de zona de Hidalgo del Parral (HGZ No. 23), Delicias (HGZ No. 11) y Cuauhtémoc (HGZ No. 16), que requieren de este tratamiento.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Este día se puede observar gran movilización al exterior del IMSS Morelos, donde muchas personas se encuentran en revisión y seguimiento de la cirugía practicada ayer.