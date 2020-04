Grave indiferencia de Gobierno con el personal médico: Asociación de Médicos y Enfermeros

La doctora Elvira Quiñonez Soto, presidenta de la Asociación de Médicos, Enfermeros y Trabajadores de Gobierno del Estado A.C., solicitó al gobernador Javier Corral cumplan con los derechos que como empleados de la salud tienen “nosotros si tenemos derecho a pedir que se nos proporcione una bata, unos guantes o un cubre bocas para atender a los enfermos de los hospitales que usted representa, aquí no hay lucro señor gobernador, aquí hay un derecho con el que ustedes no están cumpliendo”

Señor gobernador –expresó en rueda de prensa- estamos cansados de tantas injusticias, del mal trato por parte de sus directivos, de poner dinero de nuestra bolsa para comprar insumos hospitalarios que son propiamente su obligación.

“Mientras ustedes buscan la manera de bajarnos el salario o la compensación, nosotros atendemos pacientes enfermos con el riesgo de contagiar a nuestros familiares porque no tenemos equipo de protección, mientras ustedes dedican el tiempo en buscar excusas para justificar la desabasto, nosotros hacemos polla para comprar batas” comentó la doctora Quiñonez.

Mientras ustedes –dice- nos tienen bajo honorarios profesionales o por contrato para que no generemos antigüedad, nosotros le ponemos cinta adhesiva a las ventanas y puertas para la protección de los pacientes porque ustedes no son capaces de darle mantenimiento a las instalaciones.

“Lo que es más grave es su indiferencia con el personal médico que en estos momentos están haciendo un esfuerzo descomunal y extraordinario para atender y cuidar que no se expanda la epidemia del corona virus en el estado” expuso ante los medios de información al dar lectura a una misiva que enviaron a Palacio de Gobierno.

Pidió el apoyo de Gobierno del Estado hacia los médicos y enfermeros que trabajan en situaciones extremas y que realizan sobre esfuerzos para que las cosas funcionen “algo que ustedes como gobierno no están haciendo”

También solicito que el personal que ya tiene más de 10 años trabajando y que no tienen derecho a aguinaldo, basificacion o servicio médico “l el cual es muy necesario en esta situación de Covid-19”

“Nosotros no nos vamos a echar para atrás ante la situación que se está viviendo en los hospitales ni con los pacientes enfermos, ni aunque la epidemia se empeore en nuestro estado, por lo que le pedimos que usted tampoco lo haga con sus trabajadores, sin salud no hay trabajo, y sin nuestro trabajo no hay salud” finalizó.

