A dos años de la masacre, la justicia no ha llegado a Cerocahui: Pato Ávila

"Lo peor que puede pasar es que no lo detengan y vengan a aventarles el cuerpo, eso no es justicia, se los dije entonces a los representantes de los gobiernos estatales y federales y sé que el presidente se molestó muchísimo y fue lo que pasó con 'El Chueco', quien asesinó hace dos años a los jesuitas Gallo y Morita", señala el padre Javier Ávila, conocido como El Pato. "A esa justicia incompleta, le sigue una deficiente reparación del daño porque Jesús Armando, hermano de Paúl quien era beisbolista y ese día (20 de junio de 2022) fue al primero que ejecutó El Chueco, pudo escapar y sobrevivir al ataque del criminal que también les quemó su casa y a la fecha, ese muchacho no consigue trabajo ni se le brindó protección".

El sacerdote jesuita, Javier “El Pato” Ávila, brindó una entrevista a El Sol de Parral tras cumplirse dos años de la muerte de Joaquín Mora y Javier Campos, así como del guía de turistas Pedro Palma y el joven deportista Paúl Osvaldo Berrelleza, en la que dijo, a la fecha, todavía en la región existe tristeza y el dolor por la ausencia, aunque ya son dolores más superados y mejor manejados pero sigue la búsqueda de justicia aunque no sabe si realmente va a llegar.

Dijo que al igual que los padres también perdió la vida Pedro y el joven Paúl pero de igual manera señaló que está tanta gente en el país, en el estado y en la región de la Tarahumara pues siguen con la esperanza de que eso se vaya algún día a clarificar y poner en paz ahorita ya con la muerte de "El Chueco".

Enfatizó que en su momento él fue muy claro con las autoridades tanto estatales como federales y les dijo que lo peor que podría pasar es que les aventaran el cuerpo de Jose Noriel Portillo -responsable de asesinar a los sacerdotes- y así fue. “Eso se veía venir tal cual, así fue, aparte de eso yo dije 'la justicia no se hace con balas ni a balazos'. Eso no es justicia. El mismo Presidente de la República en aquel momento se molestó conmigo por lo que dije”.

Señaló que la cosa está pendiente, la misma muerte de este sujeto ya que no solucionó los conflictos sino al contrario. “Yo se los dije también, no va a solucionar la muerte o la detención, no nos va a traer la paz ni va a solucionar los problemas, estos van a seguir y se van a conflictuar porque, claro, los grupos empiezan a pelear el poder, la dirigencia, porque tenía mucha fuerza “El Chueco” cuando es la realidad".

Mencionó que la presencia de la Guardia Nacional inhibe cualquier presencia de grupos armados como antes sucedía que por ahí circulaban tranquilamente y que él los veía cuando llegaba al poblado o estaban en los accesos con sus armas al hombro, tranquilamente.

Respecto a la reparación del daño de las víctimas expuso que se tienen algunos temas que clarificar con Gobierno del Estado y la Fiscalía principalmente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua porque tienen responsabilidad sobre estos hechos y es un tema que ha salido últimamente. “A ninguno se le ha reparado ningún daño, ni por la muerte de Paúl ni por la muerte de Pedro, que yo sepa con familiares, ni con la muerte de Javier y Joaquín”.

Dijo que justo el día que se cumplieron los dos años de los hechos se reunió con autoridades del Estado y con la mamá del joven Paúl para precisar la manera de cómo se le va a reparar el daño y se debe empezar por reconstruir la casa porque precisamente fue "El Chueco" quien se las quemó. “Empezamos hace dos años, yo estoy exigiendo esa reparación de daños para esa familia y va lento. Lo tendré siempre sobre la mesa para estar exigiendo y revisando que efectivamente se les ponga atención.”

El sacerdote jesuita y cofundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. fue enfático al señalar que, a pesar de las múltiples detenciones y la muerte de José Noriel, no llega la justicia plena ni garantiza la paz y la tranquilidad en la región.

Señaló que los hechos tuvieron una repercusión nacional ya que se hizo patente una realidad que en ocasiones incluso algunas autoridades gubernamentales han negado, afirmando que todo está bien, que no ha sucedido nada y que las cosas están mejorando. Sin embargo, destacó la importancia de respetar esos puntos de vista.

"La inseguridad sigue todavía, es una tarea que no se ha palomeado, es un tema pendiente que queda para las autoridades, esa es la realidad todavía para nuestra región, nuestro estado, y así estamos todavía en Tarahumara, luchando para que se haga justicia, que ya no haya desplazamientos, que se saque del ambiente de la Tarahumara a tanta gente que está haciendo mucho daño," compartió.

Javier Ávila mencionó que cuando ocurrió la muerte de "El Chueco", incluso de parte de alguien de gobierno, dijo se desarticuló la banda, "es risible, lo que decían que se desarticuló la banda, o quisieron decir otra cosa o desconocen perfectamente cuál es la situación o cuál era la situación, no se desarticuló nada, al contrario, empiezan los pleitos fuertes por las dirigencias".

Sobre los hechos en 2022

Era un lunes 20 de junio del 2022 cuando se reportó que al interior del templo de San Francisco Javier de Cerocahui los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos, así como el guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez fueron asesinados por un líder criminal apodado "El Chueco", quien en ese momento operaba en la zona y sus alrededores.

De manera inmediata la noticia trascendió a nivel nacional, por lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que se desplegó un operativo en la zona y lo urgente ahora era recuperar los cuerpos de las víctimas. De acuerdo con información recabada por la Fiscalía General de Chihuahua, los sacerdotes y el guía de turistas fueron asesinados con una pistola calibre .38 Súper.

Los peritos en criminalística recabaron al interior del templo de San Francisco Javier de Cerocahui ocho casquillos percutidos, de los cuales cinco balas impactaron en las víctimas y tres más rebotaron en las paredes y piso del lugar, quedando como evidencia las ojivas deformadas.

Tres sicarios participaron

Un testigo narró a las autoridades que tres sujetos armados, de quienes desconoce su identidad, arribaron al recinto religioso y asesinaron a las tres víctimas para posteriormente subir los cuerpos en la caja de un vehículo pick-up doble cabina de color azul retirándose del lugar con rumbo desconocido.

Los forenses encontraron en el lugar múltiples lagos hemáticos, procediendo el perito a realizar los rastreos correspondientes, asimismo se ubicaron en el lugar una camiseta de color azul con manchas hemáticas y un zapato deportivo.

Por las características de las prendas, pertenecían al guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, de quien había sido denunciado su secuestro horas antes en el hotel Misión de Cerocahui.

Localización de los cuerpos

Dos días después de los hechos, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, dio a conocer que luego de los operativos realizados en el municipio de Urique, lograron localizar los cuerpos .

Al acudir al municipio de Urique, dirigió un mensaje en el que informó que gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, lograron localizar y recuperar los cuerpos de las víctimas, los cuales fueron corroborados a través de la medicina forense que trabaja en el lugar.

Se trata de los cuerpos de Javier Campos Morales, Joaquín Mora Salazar y Pedro Palma Gutiérrez, quienes el lunes 20 de junio por la tarde habían sido asesinados por el presunto líder criminal de la región, José Noriel P.G. "El Chueco", por quien ofrecían 5 millones de pesos para su captura.

Sobre las víctimas que fueron reportadas como desaparecidas en ese mismo lugar, no reveló más detalles y en cambio aseguró que seguirían informando todos los detalles que surgieran sobre estos hechos que consternaron a la sociedad a nivel estatal, nacional e incluso internacional.

17 días después localizaron a los hermanos Berrelleza; uno con vida

Después de 17 días los hermanos Paúl Osvaldo y Jesús Armando Berrelleza Rábago, fueron ubicados por los elementos de seguridad que se encontraban recorriendo las brechas y localidades en Urique, encontrando al primero de ellos sin vida, mientras que el segundo fue localizado con vida.

Fue el Comandante de la 42 Zona Militar en aquella ocasión, Alfredo Salgado Vargas y el Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, quienes los ubicaron al término de un rastreo tierra - aire por la zona.

“Tras varios días de búsqueda y en un esfuerzo conjunto, ubicamos en buen estado de salud al joven Jesús Armando, en un punto de la región serrana de la entidad”, informó Salgado Vargas.

El Fiscal General, agregó en su momento que el hermano con vida fue integrado al programa de protección a testigos protegidos y se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, en donde se le ha brindado atención integral. “Él recibió asistencia médica, además se le está otorgando atención psicológica y todo lo que sea necesario”, dijo Fierro Duarte.

Por otra parte, en virtud de información aportada por un testigo colaborador y dentro de los trabajos de inteligencia, se ubicó en la zona serrana el punto en donde los responsables ocultaron el cuerpo sin vida de Paúl Osvaldo.

Por lo anterior, personal técnico pericial llevó a cabo la exhumación del joven de 22 años en el Cerro Colorado, ejido de Cerocahui, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los dictámenes periciales correspondientes.

Localizaron sin vida en Sinaloa a "El Chueco"

El miércoles 22 de marzo del 2023 la Fiscalía General del Estado, a cargo de César Jáuregui, confirmó que en Sinaloa se localizó sin vida a José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, señalado como presunto responsable de los asesinatos de dos sacerdotes y dos civiles en la comunidad de Cerocahui, del municipio de Urique.

"El Chueco" fue encontrado sin vida en una brecha del municipio de Choix, Sinaloa. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dijo que tenía un disparo en la cabeza y había 16 casquillos percutidos de un rifle AR-15 esparcidos en la zona.

Portillo Gil era considerado uno de los principales generadores de violencia en la Sierra Tarahumara desde hacía cinco años como operador del cártel de los Salazar y había una orden de aprehensión en su contra también por el homicidio del turista estadounidense Patrick Braxton Andrew en 2019.

Detuvieron a lugarteniente de "El Chueco" y captor de Paúl Osvaldo

Hace apenas unos días, el 14 de junio, en Chihuahua Capital, fue detenido Carlos C. R., de 45 años, bajo una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en contra de Paúl Osvaldo Berrelleza. Carlos C. R., era conocido por ser lugarteniente de José Noriel Portillo Gil, alias "El Chueco", líder criminal en la región de Urique.

Las investigaciones ministeriales revelaron que el 20 de junio de 2022, Carlos C. R., junto con "El Chueco" y varios sujetos armados, llegaron a un domicilio en Cerocahui buscando a un hombre específico y al no encontrarlo, interrogaron a su hermano, Paúl Osvaldo Berrelleza Rábago, los atacantes dispararon contra Paúl Osvaldo y lo subieron a un vehículo.

