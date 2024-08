Alertan por supuesto "asesino serial" en El Vergel

Habitantes de la comunidad de El Vergel en Balleza, se encuentran en alerta por un supuesto "asesino serial" quien según dijeron con cuchillo en mano, arriba con sus víctimas y sin mediar palabra comienza a apuñarlos. Tan solo en el último mes han sido localizadas dos personas sin vida con heridas por arma blanca. La Fiscalía de Distrito Zona Sur no cuenta con datos o reportes para confirmar dicha situación; no obstante, permanece alerta para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Un supuesto "asesino serial" ha causado el terror entre los habitantes del municipio de Balleza, específicamente de los lugareños de El Vergel, puesto que en lo que va del año, el supuesto criminal, ha asesinado a más de 15 personas.

Conforme a versiones de los mismos pobladores, fue aproximadamente desde el mes de febrero cuando empezaron a ocurrir los hechos y desde entonces, no han podido pararlo, puesto que gusta de ultimar principalmente a personas indígenas.

Según señalaron, el presunto asesino, hasta el mes pasado, se le adjudicó el homicidio de al menos 15 personas, mismas en las que con saña, las apuñala hasta dejarlos mal heridos o asegurarse que ya no cuentan con vida, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

Tal fue el caso de un hombre indígena ultimado el pasado mes de julio, cuando el cuerpo del hoy fallecido, fue localizado con múltiples heridas producidas por arma blanca principalmente en el rostro, cuello y cabeza.

Asimismo, días después ocurrió un caso similar, ahora su víctima fue una mujer que contaba con domicilio en El Vergel, cuando el supuesto asesino arribó a su domicilio para robar algo de despensa del hogar, cuando fue sorprendido.

Por tal motivo, señalaron que el presunto la atacó con un arma blanca, produciéndole heridas en diversas partes del cuerpo, principalmente en el rostro y en el pecho sumándose a la lista de víctimas.

Fue el día de ayer viernes que, el supuesto asesino volvió a atacar, en esta ocasión, a un hombre de 34 años de edad, quien fuera identificado como David Pavel V. L., y quien fue victimado en el callejón conocido como “Sunny”.

David, era un habitante conocido por los pobladores de El Vergel, ya que era un “Teporochito” que se mantenía en el lugar, en su mayoría en estado de ebriedad; sin embargo, sabían que él no era peligroso.

Con lo que se cree, fue el mismo modus operandi, el agresor, arribó hasta donde se encontraba David, y sin mediar palabra comenzó a apuñalarlo en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida para luego, como de costumbre, huir del lugar sin dejar rastro.

Los pobladores señalaron que, hasta el momento no se ha realizado alguna denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado zona sur, puesto que, en su mayoría, las víctimas son indígenas, por lo que estos, no suelen dar parte a las autoridades de lo ocurrido, por lo que no hay una carpeta de investigación.

En el caso de la fotografía que ha circulado a través de redes sociales, donde se muestra el rostro y la complexión del presunto asesino serial, fue tomada en meses pasados, luego de que ultimara a un hombre cuando este partía leña para su hogar.

Según se dio a conocer en este último caso, el presunto homicida arribó hasta donde se encontraba la persona, en el lugar conocido como “Laguna Juanota” cerca de la localidad de El Vergel.

En este sentido, el agresor comenzó a platicar con su víctima y de un momento a otro, comenzó a apuñalarlo y posteriormente huyó para evitar las responsabilidades.

Policías de Seguridad Pública de El Vergel, lograron darle captura y pudieron ficharlo; sin embargo, debido a que no hubo una denuncia por parte de familiares de la víctima o de testigos, tuvieron que dejarlo libre, ya que no pudieron adjudicar su responsabilidad en los hechos.

Ha sido desde entonces que, el presunto homicida, ha estado cultivando el miedo entre los pobladores, quienes hartos de que las autoridades no presten atención al caso, han decidido ofrecer recompensa a quien lo detenga, ya sea vivo o muerto.

Por su parte, la Fiscalía de Distrito Zona Sur señaló que no cuenta con datos o reportes para confirmar dicha situación y si bien, se informó sobre un homicidio por arma blanca ocurrido ayer viernes 09 de agosto en El Vergel, es el único caso de este tipo que se ha registrado en el presente año.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

No obstante, la Fiscalía de Distrito Zona Sur permanece alerta para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Nota original de El Sol de Parral