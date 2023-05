Alistan Mesa de Seguridad, abordarán problemática de crimen organizado en Guachochi

Desarrollarán una mesa de seguridad entre autoridades y empresarios de Guachochi para crear acciones, con el objetivo de erradicar la violencia en el municipio; el fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo menciona que en esta reunión se verificarán si está siendo afectados por extorsiones del crimen organizado; hasta el momento, de manera oficial no cuentan con denuncias referentes a este delito.

Luego de que comerciantes del municipio de Guachochi denunciaran anónimamente las extorsiones que están sufriendo por parte de los miembros del crimen organizado, quienes supuestamente realizan el cobro de “Cuotas” para dejarlos trabajar en sus negocios, las autoridades llevarán a cabo una mesa de seguridad, en la cual se abordará dicha problemática.

Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

Es de recordar que, lo manifestado por los comerciantes es que Guachochi es un pueblo sin ley y que ningún comerciante se salva de pagar la “cuota” que exigen los delincuentes, por lo que deben de acatar las órdenes, debido al temor de ser asesinados.

Señalaron que desde vendedores de frutas, abarrotes, expendios, carnicerías, estéticas, panaderías, restaurantes y hoteles, todos deben cumplir con lo establecido por estas personas.

El fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado mencionó que será mañana jueves cuando se lleve a cabo una mesa de seguridad, en donde se contará con la asistencia de los empresarios del referido municipio.

Explicó que la intención de esta reunión es verificar si están siendo afectados por extorsiones del crimen organizado; "Estamos organizando esta mesa de seguridad, para ver con los empresarios qué acciones podemos implementar para evitar erradicar la violencia en este municipio”.

Mencionó que hasta el momento, la Fiscalía General del Estado Zona Sur no cuenta con alguna denuncia correspondiente al delito de extorsión hacia los empresarios, por parte de los integrantes del crimen organizado.

“Nosotros no tenemos hasta el momento algo documentado; con esto, no quiero decir que no se pueda estar realizando este tipo de extorsiones en contra de los comerciantes, es por ello que deseamos tener este acercamiento con ellos, para brindarles la confianza necesaria y realicen las denuncias”.

Destacó que diariamente se llevan a cabo acciones en coordinación con las autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno para inhibir los delitos en el municipio: “Existe una muy buena coordinación y comunicación para continuar con las acciones en beneficio y seguridad de la población“.

De igual forma, resaltó que trabajan para lograr la detención de los principales objetivos que se tienen detectados como generadores de violencia en el municipio serrano.

Mencionó que tras los operativos que se han efectuado en las diferentes comunidades de Guachochi se ha logrado detener a personas involucradas con el delito de la tala de árboles; “Estamos en constante coordinación con Profepa, Sedena y Guardia Nacional, para cuando recibimos denuncias anónimas de tala de árboles”.

Nota publicada en: El Sol de Parral