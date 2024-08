¿La conocías? Así es la carretera serpenteante entre barrancas para llegar a Batopilas VIDEO

Si en tu lista de destinos para viajar se encuentra el Pueblo Mágico Batopilas, no lo pienses más y prepara tus maletas, ya que el viaje por carretera desde Chihuahua a Batopilas es toda una experiencia, muy extrema y no apta para cardiacos.

El trayecto hacia Batopilas es conocido por sus numerosas curvas cerradas en forma de S, ofreciendo una aventura emocionante para disfrutar de principio a fin a través de la Sierra Tarahumara.

Lee también: Desde la Sinforosa hasta Recowata: Estos son los lugares dónde puedes practicar rappel en la Sierra Tarahumara

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Carretera Chihuahua - Batopilas, la serpiente de asfalto

El Pueblo Mágico Batopilas se encuentra a 396 kilómetros de la ciudad de Chihuahua (aproximadamente 7 horas y 17 minutos de viaje según Google Maps). Aventurarse a bajar por esta carretera no es para cualquiera, pues hay muchas piedras que caen de la barranca, por lo que los viajeros deben estar atentos y conducir con mucho cuidado, además de no ir muy rápido por el peligro de las curvas, pero tampoco muy lento, pues podría caerte una roca encima.

A pesar de ello, esta carretera también tiene sus ventajas, pues ofrece a quienes pasan por ahí, un paisaje único, que no le pide nada a otros lugares en el mundo.

Debido a la caída de rocas y escombros, la carretera es de un solo carril, aunque ya cuenta con ampliaciones y numerosas medidas de seguridad. El trayecto se vuelve peligroso después de Nuestra Señora de Guadalupe. No es apto para personas sensibles, pero es una aventura inolvidable. Si viajas en temporada de lluvias, deberás tener aún más cuidado.

Foto: Facebook @AhChihuahua

Doble Vía ¡Impresionante! Graban el desierto de Samalayuca desde el aire y es inmenso (VIDEO)

A medida que avanzas, las curvas se vuelven cada vez más cerradas en esquinas ciegas, finalizando en un tramo impresionante de varios kilómetros lleno de curvas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Hasta hace poco, esta carretera era pura terracería y podías tardar el doble en recorrerla. El camino baja y sube, alcanzando picos aún más altos. Una verdadera montaña rusa.

En el trayecto, es común encontrarse con animales como cabras, burros y vacas que deambulan por la carretera junto a los autos. Al llegar a Batopilas, podrás ver a los integrantes de la etnia rarámuri vistiendo su ropa tradicional.

Foto: Sitio web / batopilas.wordpress.com

Batopilas se encuentra en lo más profundo de las Barrancas del Cobre, a 1,828 metros por debajo del borde del cañón. Frecuentemente se le conoce como el “Camino de la Muerte” debido a su estrechez, terreno accidentado y pendientes pronunciadas.

Usuario comparte video de la carretera

En internet puedes encontrar muchos videos que muestran cómo es la carretera Chihuahua - Batopilas para que te des una idea de cómo sería tu travesía. Ejemplo de ello es el Tik Tok que compartió Nestorportillo3, en el que se puede apreciar un tramo de este camino, lleno de curvas.

@nestorportillo3 #paratii #algobien #calidad #musica #viral #chihiahua ♬ sonido original - JL Music

Los usuarios no dudaron en comentar sus experiencias pasando por esta carretera: "Ese camino lo recorría cuando ni pavimentado estaba !! Ahí si estaba extremo"; "no está tan feo manejando con precaución aunque ahorita por las lluvias hay derrumbes batopilas hermoso"; "me marie y nos tubimos q orillar xq me bomitabahermosos recuerdos".