Cierran dos tramos carreteros en Guachochi

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que debido al congelamiento de las vías se decidió cerrar la circulación en los tramos mencionados a fin de evitar algún percance.

Idelfonso Díaz, meteorólogo de la CEPC señaló que las condiciones climáticas continuarán para la zona serrana e incluso para la zona de Majalca por lo que hay que extremar precauciones.

Se exhortó a la población a conducir con precaución ante el probable congelamiento de tramos carreteros, no salir en caso no ser necesario.

El sistema frontal número 29, impulsado por la Quinta Tormenta Invernal de la temporada e interactuando con el aporte húmedo del Pacífico, dejará precipitación muy fuerte en forma de lluvia y nieve en municipios de la región Sierra Tarahumara.

El meteorólogo mencionó que los municipios más afectados pueden ser Guachochi, Balleza y Guadalupe y Calvo, así como El Vergel.

En menor intensidad se podrán presentar lluvias en municipios de las zonas Parral y Conchos-Oriente, principalmente. Notable disminución en el valor de las temperaturas mínimas y máximas.