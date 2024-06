¡Estoy que no me la creo! Brigadista vs incendios en la Sierra agradece la lluvia

"Dios te bendiga y que siga la lluvia", afirmó la joven voluntaria en combate a incendios forestales Luz Campos que apoya en el municipio de Bocoyna

Foto: Captura de Pantalla / Facebook Chihuahua Tiempo Severo

Luz Campos es una joven que da ejemplo del compromiso con la comunidad de la Sierra Tarahumara, pues trabaja como voluntaria para combatir los incendios forestales que se presentan en esta zona de la entidad. Este sábado se viralizó un video de la página "Chihuahua Tiempo Severo" en el que la joven aparece comentando que inició la lluvia en el municipio de Bocoyna, donde se han registrado varios incendios forestales durante la temporada de calor de 2024. "Hola, ¿qué tal? Los saludo desde acá, desde la Sierra Tarahumara, solamente para agradecerle a Dios que nos está mandando las primeras gotas de lluvia. Como pueden ver, ya nos está lloviendo", menciona la joven voluntaria. Luz Campos menciona que se encuentra muy contenta, pues estas lluvias ayudarán a mitigar los incendios que se han presentado y expresó que habían estado en oración constante para que esto ocurriera. "Estoy bien contenta, estoy feliz, estoy que no me la creo, porque estábamos en constante oración para que esta lluvia nos ayudara a mitigar los incendios que ustedes han visto que están por acá en la Sierra Tarahumara. Gracias a Dios, pues ya se dejó venir el agüita." En un breve video, la joven compartió su emoción por la presencia de la lluvia y agradeció a todas las personas que han apoyado "de alguna u otra manera con su granito de arena; cada quien aportó lo que pudo, muchas gracias". De manera similar, la joven agradeció a todas las personas que han participado en la organización del equipo de brigadas que apoya el combate a incendios forestales en la Sierra de Chihuahua. De inmediato, las felicitaciones se hicieron presentes por parte de los chihuahuenses, quienes regresaron el agradecimiento para la joven que se encuentra apoyando el abatimiento de incendios forestales. "El agradecimiento es para ti, que has luchado incansablemente. Dios te bendiga y que siga la lluvia", respondió uno de los usuarios. En otros comentarios, se pudo leer: "Gracias a ti, preciosa, por ser voluntaria, por ese apoyo para combatir los incendios de nuestra bella Sierra Tarahumara. Saludos y bendiciones." Cabe mencionar que este viernes, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se logró controlar los incendios forestales en la zona de Bocoyna y se mantiene asistencia en las áreas que resultaron afectadas. Protección Civil del Estado informó que este trabajo se realiza en coordinación con la Unidad Municipal y el Equipo Estatal del Manejo de Incendios. Además, participan voluntarios que, como Luz, dan ejemplo del amor por su tierra y por los habitantes de la zona afectada.

