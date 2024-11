Incendio consume templo de la comunidad de Panalachi en Bocoyna

En la madrugada del martes, un devastador incendio consumió por completo el templo del Sagrado Corazón de Jesús, un lugar emblemático y de gran valor cultural y espiritual para los habitantes del pequeño poblado de Panalachi, ubicado en el municipio de Bocoyna, Chihuahua.

El siniestro se desató alrededor de las 3:00 horas, sorprendiendo a los pobladores en plena madrugada. A pesar de los esfuerzos desesperados de algunos vecinos por contener las llamas, la intensidad del fuego fue tal que hizo imposible cualquier intento por sofocar el incendio.

Foto: Cortesía Aldy Romero

Las lenguas de fuego se extendieron rápidamente, alimentadas por la estructura de madera del templo, reduciéndolo a escombros en cuestión de horas.

El origen del incendio aún está bajo investigación, pero las primeras hipótesis sugieren que pudo haberse debido a un corto circuito en el sistema eléctrico del templo. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han confirmado esta versión, y continúan realizando peritajes para determinar las causas exactas del siniestro.

Los habitantes de Panalachi se encuentran consternados y desolados ante la pérdida de un símbolo tan significativo de su identidad y fe. El templo del Sagrado Corazón de Jesús no solo era un lugar de culto, sino también un punto de reunión y de cohesión social para los vecinos.

"Hoy despertamos con la triste noticia que nuestra Santa Iglesia en Panalachi se incendio y no puedo evitar que me salgan las lagrimas ya que esta llena de recuerdos tan hermosos, era el lugar que podía unir a las personas de Pana y ahora me duele en mi corazón verla así, pero estoy segura que esto hará que nos unamos todos para sacar adelante nuevamente a nuestra iglesia" fue parte del mensaje que compartió una de las habitantes de nombre Aldy Romero.

Las imágenes de la iglesia comenzaron a circular a través de las redes sociales, donde los habitantes comenzaron a lamentar los hechos y pedir que se pueda atender esta infraestructura lo antes posible.