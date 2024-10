Marchan en Baborigame pidiendo justicia para encontrar a Arturo Peña

Más de cien personas marcharon este fin de semana en el poblado de Baborigame, Guadalupe y Calvo para pedir justicia y la transparencia en la carpeta de investigación que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa lleva respecto al caso de Nolberto Arturo Peña Carrillo, quien el pasado 19 de septiembre salió de su domicilio rumbo a Guasave y al pasar por El Fuerte se le perdió el rastro.

Este fin de semana se llevó a cabo un movimiento de personas en el poblado de Baborigame en Guadalupe y Calvo por amigos y familiares de Nolberto Arturo Peña Carrillo, mejor conocido como Arturo Peña, un hombre de 37 años de edad y originario de este municipio de Chihuahua.

De acuerdo a la información, el hombre salió de su vivienda en la localidad de San Juan Nepomuceno con rumbo hacia Guasave, Sinaloa; no obstante, la última comunicación con él fue cuando llegó a El Fuerte, del estado vecino, y a partir de ahí no se tiene su ubicación.

Según explicó su hermana Yeime Peña, el hombre se dedicaba al comercio en su natal pueblo en donde tenía una tienda de abarrotes, sin embargo, en septiembre tomó la decisión de viajar a Sinaloa y el 18 de septiembre se tuvo la última comunicación con él cuando hizo su arribo a El Fuerte.

Al perder el rastro, los familiares interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, órgano que inició con una carpeta de investigación y una pesquisa en la entidad, sin embargo, a casi un mes de la desaparición no hay avance en el caso.

La entrevistada expuso que la Fiscalía no les ha dado información ni alguna esperanza y que únicamente les dicen que tienen mucha información, sin embargo, no la pueden compartir para que la familia no entorpezca la investigación.

No obstante, a casi un mes de la desaparición de Arturo Peña Carrillo, amigos, familiares y la comunidad Baborigame en Guadalupe y Calvo emprendieron una marcha en el lugar para pedir justicia y hacer presión social a fin de que las autoridades presenten avances sobre el trabajo de investigación que han realizado.

¡Nos falta Arturo!

Más de 100 personas marchan en Baborigame, Chihuahua, pidiendo justicia para encontrar a Nolberto Arturo Peña, #desaparecido el 19 de septiembre en El Fuerte, Sinaloa#SeBusca #Chihuahua #Sinaloa



Fueron más de 100 personas las que este pasado fin de semana se dieron cita en el lugar mencionado y caminaron varios metros en manifestación.

