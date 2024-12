Marcharán y cerrarán negocios en Guachochi exigiendo paz y seguridad

La Sociedad Civil encabezará el próximo martes una “Marcha por la Paz” en las calles de Guachochi, además, los comerciantes cerrarán sus negocios como parte de las exigencias para pedir a las autoridades la tranquilidad en las calles del municipio. El párroco de Catedral, Enrique Urzúa, señaló que el movimiento pacífico coincide con el inicio de las procesiones de la Fiesta Patronal por lo que, ha invitado a la comunidad a unirse a la iniciativa.

Como Vicario Episcopal de la Diócesis de la Tarahumara, el sacerdote Enrique Urzúa, durante la homilía de este domingo desde la Catedral en Guachochi dio a conocer que en días pasados ha surgido una iniciativa de la comunidad consistente en que el próximo martes 3 de diciembre no se abrirán los negocios con la finalidad de manifestar que quieren paz.

Sin embargo, el movimiento coincide con el inicio de las peregrinaciones por las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Guadalupe, por lo tanto, partiendo desde la glorieta de “El Caballito” en la primera manifestación de fe se hará una “Marcha por la Paz”.

“El día martes coincide con el inicio de nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe es invito a reunirnos todos a las 4 de la tarde en la glorieta de “El Caballito” donde inicia su procesión hacia la Catedral, todos vestidos de blanco y orar, marchar pidiendo a Dios por la paz de nuestro pueblo”, manifestó el Presbítero.

Invitó a la comunidad para que oren y se vean a las 4 de la tarde, todos vestidos de blanco para caminar hacia Catedral y llegando pedir a la madre santísima su auxilio y protección para que les conceda la paz que tanto anhelan en el pueblo. “Unámonos todos como familia, como hermanos, que el inicio de nuestra fiesta patronal esté enmarcado por la oración solicitando a Dios la paz tan anhelada”.

Urzúa, quien en repetidas ocasiones ha realizado llamados de Paz mediante cartas, dijo que el martes inician las peregrinaciones con Diconsa y ellos están listos para hacerlo desde su almacén a la Catedral, sin embargo, primero la harán desde su lugar de trabajo hacia la glorieta de “El Caballito”.

“Les invito, les convoco uniéndonos a esta iniciativa de la Sociedad Civil donde cada comerciante sabrá si hace caso al llamado o no, sabiendo que somos una sola comunidad, un solo pueblo y que sentimos dolor. Que la violencia ha traído muchas muertes, ha traído inseguridad y que no nos deja vivir en paz”.

Foto: Isaac Molina / El Sol de Parral

El sacerdote dijo que cada uno sabrá si responde o no, sin embargo, como Iglesia les invitó a que se unan a la iniciativa y que se encuentren a las 4 de la tarde con la gente de buena voluntad de la glorieta “El Caballito” para caminar juntos como pueblo y fue enfático al decir que, no diciendo una grosería, sino poniendo la vida en manos de Dios, orando ante Dios ya que la oración es algo común en el pueblo católicos o no católicos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En su mensaje, el Padre Enrique -como le conocen- manifestó que, haciendo caso a las palabras del Concilio Vaticano II que dice: Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo sobre todo de los pobres y de cuantos sufren son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de cristo, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres son los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la iglesia.

Por ello, reiteró la invitación a la comunidad de Guachochi a unirse a la iniciativa hasta llegar a la Catedral de Guadalupe y decirle: Mamá María, solicitamos ayuda, auxilio, intercesión para la conversión de los corazones y obtener la paz que tanto anhelan en el pueblo, la patria y el mundo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Cada día el Papa Francisco nos invita en su rezo del ángelus a orar por la paz del mundo, hoy hermanos y hermanas, unámonos este día martes para pedir a Dios por la paz de nuestro pueblo, por la paz de nuestra patria y por la paz del mundo”, finalizó en su intervención desde la Sierra Tarahumara el Sacerdote, Enrique Urzúa.





Publicado originalmente en El Sol de Parral