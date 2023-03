Presenta pobreza extrema hasta el 80% de la población en comunidades de Batopilas

La Coordinadora de Sembrando Vida en Sonora y Chihuahua expone que hasta el 80 por ciento de los habitantes de la comunidad de El Cuervo, en Batopilas, se encuentran en situación de pobreza extrema; además, la localidad serrana ocupa el primer lugar en rezago social a nivel nacional, de acuerdo con el Coneval.

Teresita Ruiz Anchondo, coordinadora territorial del Programa Sembrando Vida en Chihuahua y Sonora, indicó que comunidades como la de El Cuervo, perteneciente al municipio de Batopilas, hasta un 80 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza.

De acuerdo a la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); hasta el año 2020, la comunidad de Batopilas, ocupa el primer lugar en rezago social a nivel nacional. Esta localidad serrana es un municipio con 11 mil 270 habitantes y se ubica en la zona sur del estado de Chihuahua, uno de los sectores con mayor pobreza en todos los estados de la franja fronteriza con Estados Unidos.

Ruiz Anchondo se mostró consciente de esta situación y añadió que en Batopilas hay comunidades como la de El Cuervo, donde hasta 800 de un total de mil habitantes viven en situación de carencia.

Según la información del Coneval, hasta el 45.1 por ciento de la población de 15 años o más son analfabetas; otro 34.1 por ciento de la población de seis a 14 años no asiste a la escuela, mientras que el 84.5 por ciento de la población de 15 años o más, tiene una educación básica incompleta, sumado a que el 12.7 por ciento, no cuenta con derechohabiencia a servicios de salud.

Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, según Coneval. Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral





Más de la mitad de hogares no cuentan con sanitario

En temas de vivienda, es otro de los aspectos que afectan a un gran sector de esta localidad; se puede decir que hasta el 52.3 por ciento de las casas tienen piso de tierra, según lo expuesto por el Coneval.

Otro 53.5 por ciento de las viviendas no disponen de excusado o sanitario; el 23.5 por ciento de las viviendas no disponen de agua entubada de la red pública; mientras que el 76.9 por ciento de las viviendas no disponen de drenaje.

Tan solo en el transcurso de un lustro, el número de personas en situación de pobreza extrema en el municipio serrano se triplicó, luego de que la estadística pasara de dos mil 531 a siete mil 602 personas.

De acuerdo a lo expuesto por la funcionaria de gobierno federal, a través de las acciones de Sembrando Vida se ha podido combatir problemas como el de la migración; ya que incrementó la población. A pesar de lo anterior, el índice de personas en situación de pobreza de dicho municipio, se disparó en más del 300 por ciento, con todo y que se esta atendiendo la zona más vulnerable del norte del país.

Ruiz Anchondo, mencionó que las personas en este sector viven en situación muy crítica, padeciendo desnutrición, falta de servicios y de agua potable; dado que en sí, es una comunidad que necesita de mucho apoyo y atención gubernamental.

Expuso que la Coordinación Territorial de Sembrando Vida en Chihuahua y Sonora se fijó en ello y por eso, se puso en práctica la primera Feria de Salud e Higiene, donde se pudo tener una muestra de solidaridad de todos los sembradores de Chihuahua y Sonora, que lograron reunir 30 toneladas de ayuda humanitaria que son apoyos en especie.

Se trata de 500 despensas, dotadas de enseres domésticos, jabón de uso personal, jabón ecológico para lavar ropa que no contamina los ríos y abastecimientos de agua, otros apoyos alimentarios, frijol, maíz y dinero en efectivo.

Aunado a ello, el programa Sembrando Vida trabaja para resolver el problema de desnutrición, mediante la producción de 30 mil hectáreas de maíz y frijol, que garantizan la suficiencia alimentaria para 20 mil familias de toda la sierra.

Cabe mencionar que, según la información visualizada en documentos del Conenval, se puede observar que Chihuahua es la entidad que se encuentra más afectada por el porcentaje de población en situación de pobreza extrema.