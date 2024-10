Reportan enfrentamientos en San Ignacio de los Sotelo; pobladores fueron despojados de sus casas

Pobladores de San Ignacio de los Sotelo en Guadalupe y Calvo señalan presencia de civiles armados en la localidad. Indicaron que, desde el pasado fin de semana, miembros pertenecientes a grupos antagónicos han protagonizado diversos enfrentamientos que han durado varias horas. Mencionaron que los pobladores son forzados a trabajar para ellos e incluso, los han despojado de sus viviendas.

Durante el transcurso de este fin de semana, el poblado de San Ignacio de los Sotelo, fue epicentro de un enfrentamiento armado que se prolongó durante varias horas de la tarde y hasta el transcurso de la noche.

Lo anterior, según lo dieron a conocer los pobladores del mismo lugar, quienes manifestaron que, desde entonces, han tenido que encerrarse en sus casas, ya que miembros de grupos delictivos los amenazaron con no salir.

En este sentido, señalaron que para los habitantes que cuentan con ganado, civiles armados se encargan de robar y matar a los animales para obtener que comer, lo que representa un daño a la economía de los ganaderos que habitan en esta localidad.

Señalaron que pese a que ha acudido personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para intervenir e inhibir la presencia de grupos delincuenciales, estos no han hecho nada por detenerlos, siendo que a los pocos días vuelven, por lo que piden mayor presencia de autoridades policiacas en el lugar.

“No nos permiten salir de nuestras casas ni de la comunidad y a nuestros familiares no les permiten entrar, nos quitaron el internet y la luz para no poder comunicarnos", dijeron.

Asimismo, señalaron que a varios jóvenes del lugar, los han estado reclutando a la fuerza, para participar en los enfrentamientos armados que sostienen con otros grupos delincuenciales, desconociéndose hasta el momento, cuantos de ellos han sido.

De igual manera, manifestaron que han estado desalojando a las personas de sus casas, a fin de que “los malos” se apropien de ellas y las utilicen como refugio, siendo que esto le ha costado su patrimonio a las personas que viven en este lugar.

Por lo anterior, hicieron un llamado a las autoridades, a acudir a dicho lugar para intervenir en el enfrentamiento y poder retirar la presencia de criminales en esta localidad y devuelvan la seguridad a sus habitantes.

