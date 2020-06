Gustavo Madero: Covid-19 la mayor crisis desde II Guerra Mundial

“Esta es la crisis más profunda desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde la Gran Depresión de 1929, esta crisis es la mayor en 100 años”, resaltó el senador Gustavo Madero en el foro Diálogos por Chihuahua, de la Coparmex, al hablar de las consecuencias del Covid-19.

En este sentido, Madero apuntó que la cara más cruda de esta crisis será el desempleo y la pérdida de ingresos y que, lo peor del caso, “es que tenemos un Gobierno que decidió inventar un modito de enfrentar esta crisis sin apoyos, sin recursos públicos para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que no quiebren, y esto va a agravar la crisis”, aseguró.

El senador destacó que esta crisis va a pegar por el lado de la oferta y la demanda, y por el lado de las finanzas públicas, y que le va a “pegar” a los más de 180 países, pero que todo dependerá de lo que hagan sus gobiernos, sin embargo no vislumbró un buen panorama para México, argumentando que a nosotros “nos tocó el Gobierno menos aplicado de la clase, que no otorga los debidos apoyos, pero que no deja de hacer sus proyectos como el Tren Maya”, agregó.

Por lo anterior, señaló que lo que se tiene que hacer es una reestructuración de prioridades, pero adelantó que esto no va a suceder y que México va a ser el país que tenga la recesión más profunda de América Latina.

Otro de los temas que abordó Madero fue la reforma a la Ley Electoral, donde indicó que los ciudadanos deben de reclamar cuando haya partidos o candidatos que están empeñados en sacar su proyecto adelante y no cumplir el rol histórico de ser factor de cambio. “El gobernador Javier Corral acaba de sacar una reforma fregonsísima que puede ayudar en esta dirección, para que los ciudadanos puedan participar desde el inicio del proceso electoral”, dijo.

El invitado a Diálogos por Chihuahua opinó que esto cambiaría las cosas de manera importantísima, así como la lógica y la dinámica para construir una fortaleza democrática desde el inicio.

“Lo que tenemos que reconocer es que los partidos políticos no estamos representando adecuadamente a los ciudadanos. Hoy los partidos están cerrados y encerrados, y no hablo del PAN, hablo de todos los partidos”.

“Creo que es una extraordinaria oportunidad de ver de qué estamos hechos; Chihuahua siempre ha sido un estado innovador, un estado insignia, democratizador, y este es el momento, tenemos que construir opciones esperanzadoras que abran los canales de participación, y ésta es la gran oportunidad que tenemos en Chihuahua de ponernos a la vanguardia contra un Gobierno que cierra, que tiene el dedazo, las tómbolas, y decir: nosotros nos vamos a lo más avanzado de la participación ciudadana”, agregó.

