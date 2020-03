Ha dedicado cinco años de su esfuerzo trabajando en Limpieza Urbana de Municipio

Trabajan tan duro como los hombres

“Me gusta mucho el trabajo pesado, no me hago más ni menos que un hombre; no tengo preferencia, ni me gustaría, porque todas las mujeres somos fuertes si nos lo proponemos. Jalamos parejo tanto hombres como mujer”, destacó Yesenia Carrasco Carreón, con nueve años trabajando en Limpieza Urbana y 43 años de edad.

