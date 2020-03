Irma Aracely Córdova Hernández ha dedicado cinco años de su esfuerzo trabajando en Limpieza Urbana de Municipio, donde puede realizar labores desde pepenar basura en las calles, cortar hierba con el huiro, pintar muros del entorno urbano, logrando hacer de Chihuahua una ciudad más limpia y armoniosa, donde ve crecer a sus cuatro hijos, quienes se sienten profundamente orgullosa de ella y su oficio.

“El trabajo se me ha facilitado, tengo dos años trabajando en Limpieza Urbana, y duré cuatro años en panteones, donde estaba en oficina y en noviembre limpiaba el Panteón de Carrizalillo. Nos han dicho que este trabajo es para hombres, pero ya somos igualitarias, tenemos que agarrar el pico y la pala, la escoba, lo que nos pongan. Trabajo al ritmo de los muchachos, tanto pueden hacer ellos este trabajo, también lo podemos hacer las mujeres. Sí es un poco pesado, para las mujeres, porque no tenemos la misma fuerza, pero el resultado final es el mismo”, dijo.

Sobre la naturaleza de su labor, dijo que en Limpieza Urbana hay grandes muestras de sororidad al protegerse entre compañeras, e incluso, se ponen en alerta cuando se acerca mucho un hombre, que les parece sospechoso.

“Sí nos gustaría un poco más de vigilancia, más nosotras que andamos trabajando en la calle, sabemos que salimos a trabajar, pero no sabemos si volvemos. Como mujeres que hemos andado desempeñando el trabajo que hacen regularmente los hombres, sí podemos, aunque es un poco pesado, sí se puede. Ponemos más atención al detalle”, expresó.

En el marco de la conmemoración por el Día de la Mujer, señaló que todavía hay muchos hombres machistas, que dicen que su trabajo es para hombres, pero a sus críticos les pide que vean que también podemos hacer el trabajo de ellos.

“Lo que más me gusta es cortar la hierba con el huiro. Hay muchas madres que no tienen trabajo y que batallan, pero hay que hacer lo que nos den de chamba, porque está muy dura la crisis”, finalizó.

“Me gusta mucho el trabajo pesado, no me hago más ni menos que un hombre; no tengo preferencia, ni me gustaría, porque todas las mujeres somos fuertes si nos lo proponemos. Jalamos parejo tanto hombres como mujer”, destacó Yesenia Carrasco Carreón, con nueve años trabajando en Limpieza Urbana y 43 años de edad.

Yessy, como es llamada cariñosamente entre sus compañeros de trabajo, combina su labor en Limpieza Urbana de Municipio, con su labor en casa, como madre y también como abuela, de un varoncito que saca la faceta más tierna y amorosa de ella.

“Mi Padre Dios me da la fuerza, y adelante pa`delante”, dijo al tiempo que refirió que sufrió violencia familiar y hoy disfruta de su vida en paz y trabajando en una labor que le gusta.

