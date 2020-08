Ha subido de peso 47% de mexicanos

CDMX. El confinamiento por la emergencia sanitaria de Covid-19, ha generado un aumento de peso en los mexicanos, ello de acuerdo con la encuesta Alimentación, actividad física y ocio durante el confinamiento, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM).

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

El estudio detalló que a pesar de que en estos meses han sido frecuentes los exhortos a la población para llevar un aislamiento saludable en términos físicos y mentales, 30 por ciento señaló que come más que antes, mientras que el 17 por ciento come menos.

En correspondencia, 47 por ciento indicó haber subido de peso y sólo el 17 por ciento pesa menos, mientras que el 32 por ciento se mantiene en su peso.

Al hablar de actividad física, 54 por ciento afirmó que en estos meses de confinamiento ha realizado deporte o ejercicio. De este grupo, 66 por ciento recurre a tutoriales o videos para asesorarse y 33 por ciento utiliza una app; 78 por ciento hace esta práctica solo y 22 por ciento de los mexicanos lo hacen acompañado; 58 por ciento siempre se ejercitó en casa, 14 por ciento en la calle y 28 por ciento en ambos espacios.

Del porcentaje que no ha hecho actividad física en este tiempo (46 por ciento), 40 por ciento señala no realizarlo por falta de espacio, 20 por ciento porque no le gusta y 18 por ciento por falta de tiempo.

Según los resultados, 62 por ciento de las los participantes consideran que el factor que más dificulta, es estar en un espacio físico pequeño.





Noroeste Tec de Cuauhtémoc abre extensión en Urique

Local Clausuran carreras de caballos en Belisario Domínguez

Policiaca Reo intentó darse a la fuga al regresar de audiencia