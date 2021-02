Teatristas hacen balance para conservar sus funciones

A casi un año del cierre de los teatros a causa de la pandemia, directores hablan con El Heraldo de cómo han sobrellevado la falta de actividad y en consecuencia de ingresos, así como de las alternativas que han tomado, como el formato virtual o desde el automóvil.

Luis Bizarro señaló que ha sido terrible tanto para Teatro Bárbaro, como para el Foro de Cultura Independiente, de los que es director.

“Ya vamos para un año sin actividad en el foro y con la compañía han sido cosas esporádicas, festivales, ha sido sumamente complicado, hemos resistido, tratando de ser resilientes, hemos mantenido el barco”, dijo a El Heraldo.

En este sentido, han participado en el ANTI Festival de la Asociación Nacional de Teatros Independientes, Teatro Polivalente de San Luis Potosí y en las Jornadas Rasconbandianas.

Foto cortesía: Alan Valles

Teatro Bárbaro montó el fin de semana una obra en el estacionamiento King Kong, que los espectadores pudieron ver sin bajar de sus vehículos.

“Fue una necesidad, primero porque no hemos tenido teatro presencial y eso económicamente ha pegado duro, somos de las actividades más golpeadas, toda vez que no se nos ha permitido tener actividad. Es un poco incongruente, porque los cines, las iglesias, están abiertos, hay más gente en una parada de camión que en una sala de teatro de cupo limitado. Y también como individuos, al no tener actividad, nos pega en el ánimo, la cosa emocional, sicológica”, advirtió.

Foto cortesía: Luis Bizarro

La compañía ha tenido presentaciones en línea en festivales, invitaciones a trabajar en nuevas plataformas que al principio no los convencían mucho.

“Pero al ver que esto se alargaba, lo que hicimos fue no presentar el material que teníamos grabado, porque el teatro grabado es muy frío, no es el lenguaje. Buscamos proyectos que podíamos redirigir para buscar un lenguaje, jugar más con el video en línea, seleccionamos esos proyectos y trabajamos sobre esos tres formatos, hicimos una adaptación para video en línea, también eso nos mantuvo ocupados”, subrayó.

Este viernes 12 a las 20:00 horas y el sábado 13 a las 19:00 transmitirán en su página www.teatrobarbaro.com la obra “Voces en el umbral” y todos los domingos de febrero, “Arrullos para Benjamín”, a las 13:00 horas, el acceso es por cooperación: 50, 100, 150 o 200 pesos.

En tanto, Teatro Breve optó por una temporada “Desde tu casa”, que tuvo tanto éxito que va por la segunda, luego de haber suspendido funciones presenciales por cuatro meses.

“Íbamos a empezar en febrero la temporada que teníamos programada, pensamos que íbamos a regresar rápido pero no se pudo, por eso tomamos la opción de hacerlo virtual”, comentó Erick Venzor, quien dirige Teatro Breve junto con Margot Hernández.

Foto cortesía: Erick Venzor

“Algo interesante es que gente que nos seguía de forma presencial casi no nos siguió en línea, pero se apuntó gente nueva de diferentes lugares, fuera de Chihuahua, que nos estuvo siguiendo en varias funciones locales y foráneas. En cuanto a accesos, estuvimos trabajando con una persona de México que nos platicaba que en comparación con proyectos de México estábamos teniendo buenos ingresos de gente en los eventos, logramos tener hasta 80 o 90 accesos en un evento y en cuatro o cinco eventos tuvimos localidades agotadas”, señaló.

Asimismo, aclaró que no tuvieron pérdidas económicas, “lo que pagamos de zoom cada mes ha estado saliendo con las funciones. No hicimos el proyecto para hacernos ricos, sino para dar oportunidad a personas que no la tenían por el cierre de teatros, es una satisfacción”, dijo.

Para esta temporada se están uniendo otros estados como CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla y abrieron un mes más, “está creciendo, inclusive ya nos estamos programando para que aunque ya tengamos lugares abiertos trabar simultáneamente de forma virtual y presencial.

De donde más entran es de CDMX, Hermosillo, Monterrey, El Paso, Kansas, hasta de Colombia y mexicanos viviendo en Londres.

Alan Valles, de Apolo Producciones, indicó que han cancelado todos sus proyectos de teatro por el tema de la pandemia, que los teatros siguen cerrados y no se ve para cuándo quieran abrirlos.

“Otra cosa que nos afecta mucho es que gran parte de lo que hacíamos tiene que ver con llevar el teatro a las escuelas, entonces aunque abran los teatros estamos esperando que abran las escuelas, lo cual parece bastante improbable, porque no sabemos cuándo vuelvan y si nos permitan hacer eventos”, comentó.

Mientras tanto, han estado buscando alternativas, el año pasado hicieron una temporada virtual y este 2021 están cambiando un poco el modelo, intentando crear producciones audiovisuales, incluso dirigidas hacia el cine. Además, acondicionaron en su estudio un teatro digital, donde se pueden grabar o en vivo obras pequeñas, o grabar contenido para redes.

“Ojalá pronto vuelva el teatro, pero no tenemos muchas expectativas, está complicado”, dijo.

Considera que las autoridades no sienten que haya una pérdida económica en el teatro, “como que les representa más el tema de los restaurantes, los gimnasios u otros sectores, pero hay mucha gente que vive del teatro, los de iluminación, los técnicos. Si no permiten abrir los teatros, al menos sí debería de haber una política pública de apoyo a los artistas”.

Foto de Sandra Elizabeth Ruiz: Miguel Serna

Por otro lado, reveló que han calculado pérdidas de más o menos un millón de pesos, entre contratos, proyectos y demás.

Y por último, exhortó a las autoridades a dialogar con los que hacen teatro, quienes no han tenido oportunidad de ser escuchado, tomando decisiones en cuanto a la pandemia sin considerar la pérdida económica y social que vive el teatro.

Y al público, a apoyar las iniciativas alternas que han surgido entre los artistas para mantener vivo el teatro, aunque sea en otros formatos, seguir consumiendo arte.

Para El Aventón Teatro, lo que iba a ser un buen año con funciones vendidas y la posibilidad de una gira por el estado con “El terror también se baila. Abordando los miedos de la mano de Edgar Alan Poe” ha resultado en una larga espera.

“Con esto de la pandemia, primero se pospusieron fechas varias veces, después se canceló todo. Pero seguimos al pie del cañón, tratando de mantenernos activos”, afirmó su director, Miguel Serna.

Afortunadamente han salido convocatorias de festivales como el Nelly Campobello, el FICh, que les permitieron trabajar de manera virtual.

Sin embargo la obra “Ninguna eternidad” se canceló definitivamente, porque la propuesta escénica era de acercamiento con la gente y de percepción sensorial.

“Ganancias no ha habido, pérdidas, bastantes, nos hemos podido mantener activos a base de estarle invirtiendo y generando pérdidas económicas, luchando, de tercos, queriendo hacer lo que amamos”, dijo.

En tanto siguen aplicando a convocatorias de festivales para mover “El terror…”, su segunda producción, una obra dancística dirigida por Andrea Almora, que mezcla técnicas de danza contemporánea y con danza butoh.

“Estamos desesperados por hacer teatro presencial, porque hemos hecho virtual, transmisiones en vivo, transmisiones grabadas, pero realmente es un lenguaje distinto, ya no es realmente teatro. El teatro se vive, es una comunicación, un intercambio de energías, de miradas, con el público. Lo que estamos haciendo necesitaría ya un nombre distinto, no es ni teatro ni cine”, concluyó.