Han muerto 86 trabajadores de la salud por Covid-19

Un total de 86 trabajadores de la salud han fallecido en el estado, tras ser contagiados con el SARS-COV-2, y de éstos casi el 50% eran médicos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, han fallecido 41 médicos durante la pandemia, además, 14 del personal de enfermería y el resto de otras áreas de hospitales.

En cuanto al personal médico contagiado, la cifra asciende a 1,297; del personal de enfermería, 2,338 y de otras áreas de salud, van 1,638.

Cabe señalar que de los trabajadores de la salud que han fallecido, la mayor parte (64) corresponden al sexo masculino.

Las cifras de la Secretaría de Salud, muestran que del total de contagios en el personal de salud desde el inicio de la pandemia, 60 son de este 2021.

La Secretaría de Salud hace un llamado a la ciudadanía en general, para apoyar el trabajo de quienes están en los hospitales, con el autocuidado de la salud.

Para esto, se reitera el exhorto de usar cubrebocas en todo momento, lavarse las manos con frecuencia, no organizar fiestas o reuniones, aunque sean en casas y no salir de casa si no es estrictamente necesario.

