Hará Estado mesas con dirigencias partidistas para seguridad en campañas

El Gobernador Javier Corral, instruyó al secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, celebre con dirigentes de los partidos políticos una mesa de trabajo para intercambiar información sobre los perfiles de los participantes en el proceso electoral y garantizar la seguridad de los candidatos durante el desarrollo de las campañas.

Explicó que busca que entre los niveles de gobierno, se garantice la seguridad de los candidatos sobre todo en aquellos municipios que se conocen como de alto riesgo, o que tienen una mayor incidencia en términos de actividades delincuenciales por la delincuencia organizada.

Además, solicitó a la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, la reinstalación de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que debe ser el mecanismo más inmediato y eficaz, para entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, distribuirse la vigilancia en las campañas electorales, para brindar seguridad a quienes buscan un cargo por elección popular.

“Es muy importante que se haga una revisión muy cuidadosa en todos los partidos, de los candidatos y precandidatos, y sobre todo, que tengamos una comunicación muy estrecha frente a cualquier amenaza o acción, que pueda detonar una sospecha de agresión o de presión”, consideró.

El mandatario estatal precisó que la delincuencia organizada aprovecha estos procesos para presionar, e incluso tratar de imponer desde las campañas electorales, a quienes quieren ellos que sean comandantes o directores de Seguridad Pública en los municipios.

Indicó que por el momento no han detectado alguna presión de en ese sentido, pero que es recurrente que las campañas son un espacio para hacer esa presión de carácter indebido, tratando de condicionar a los candidatos o amenazando a algunos para que no participen, no se registren o impulsando ciertos perfiles.

“Ahí tenemos que ser muy claros todos, tener la confianza para intercambiar información es la mejor manera en que podemos evitar hechos qué lamentar”, subrayó el titular del Ejecutivo.