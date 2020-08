Hasta cárcel a quien no cumpla medidas sanitarias

Hacen falta consecuencias más fuertes para quienes quebrantan las medidas de la contingencia sanitaria en Chihuahua, explicó Edibray Gómez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

“Si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder clausurar, lo haríamos, pero desde hace mucho”, señaló el presidente ante la constante apertura de negocios que no están considerados dentro de la semaforización naranja, tales como granjas de fiesta.

Gómez especificó que como órgano de consulta, la Cámara no está facultada para aplicar suspensiones u obligar a los empresarios a permanecer cerrados, por lo que sus esfuerzos se han enfocado en realizar profesionalizaciones en temas de salud, cuidado y prevención ante la pandemia.

Tal es el caso que buscan crear la sección especializada de gimnasios, con la finalidad de que el sector cuente con un mecanismo que les permita abrir con los protocolos que exigen, para cuando se les permita reabrir sus puertas.

“La salud no tiene precio, no le podemos poner un precio o una sanción, lo que sí es que haya una consecuencia, como no hay consecuencias, hacemos lo que se nos da la gana. En la medida en la que existan consecuencias, vamos a desarrollarnos como ciudad y como país. Si es una consecuencia fuerte, no van a abrir”, dijo.

Además se pronunció de acuerdo con el establecimiento se aplicará medida de cárcel por hasta 48 horas a quienes incumplan las medidas sanitarias. Agregó que no es por no dejar trabajar, sino por la protección de la población y su salud.

“Ya se ha venido una escalada fuerte (de casos de Covid-19) en Cuauhtémoc ya no hay camas, ya no hay respiradores. Pensábamos que no iba a suceder, pero ya está pasando. No hemos hecho caso totalmente, ninguno de nosotros. En la medida que nos cuidemos, en ese momento vamos a avanzar como ciudad y como país”, dijo.

Agregó que de manera constante buscan reunirse con gobierno del estado y gobierno municipal con la finalidad de dar seguimiento a los protocolos de sanidad, así como seguir obteniendo su aprobación en cuanto a las medidas que los negocios afiliados aplican.





