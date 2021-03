Hasta el momento no han convocado una reunión de seguridad: Morena

En días pasados el mandatario gubernamental, Javier Corral Jurado, anuncio que se realizaran reuniones con los dirigentes estatales de los parridos para analizar y crear estrategias para garantizar la seguridad de los candidatos durante la campaña, a lo que le dirigente de Morena, Martín Chaparro, expresó que hasta este momento no se le ha convocado a una reunión de este tipo.

Manifestó que estará pendiente de cuando se realizaran dichas reuniones para aportar sus opiniones y estrategias en beneficio de los candidatos, “yo no he sido hasta ahorita convocado a ninguna reunión, por lo que estaré pendiente de si existe esta convocatoria para aportar lo que nosotros podamos, pero hasta ahorita, al menos a mí, no nos han convocado”.

Reconoció el esfuerzo y la iniciativa que esta tomado el gobernador del estado, esto tras la ejecución en días anteriores del candidato del PRI a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Yuriel Armando González, al tomarlos en cuenta para buscar soluciones entre todos que puedan ayudar a erradicar este tipo de situaciones.

Indicó que espera que este tipo de acciones puedan concretarse, ya que estos hechos son de suma importancia, así como el poder prevenirlas, ya que en años anteriores un candidato de Morena fue violentado en el municipio de Gómez Farias.

En cuanto a este tipo de hechos, destaco que son los más interesados en que se tomen cartas en el asunto, ya que esto pone en riesgo la salud e integridad de quienes participan en procesos electorales, como se ha demostrado con los hechos ocurridos recientemente, pues los municipios que representan mayor inseguridad en cuanto al tema son los que se encuentran en la zona serrana, así como Villa ahumada, Praxedis G. Guerreo, entre otros más.

