Hay casos de subdiagnostico de Covid-19 en el país

“Estoy convencido de que en todo México hay un subdiagnóstico del Covid-19, porque no se están haciendo las pruebas necesarias. Lo más importante es pensar en la enfermedad, en la infección; si no piensas, no la encuentras, y cuando piensas en ella, haces pruebas, de lo contrario no hay diagnóstico, sino un subdiagnóstico”, aseguró el doctor Alejandro Díaz Villalobos, delegado de la Organización Mundial por la Paz, especialista en alergia e inmunología y con una amplia experiencia en medicina migratoria.

Se refirió a México como un país de 135 millones de habitantes, con dos fronteras muy importantes al sur y al norte, en ésta con el país con mayor número de casos y que ha estado creciendo exponencialmente, con 191 mil 733 casos, y destacó que los virus no tienen visa ni pasaporte.

Mencionó que si se hace un comparativo en la franja fronteriza en las ciudades espejo de la República Mexicana en el norte, la diferencia con las ciudades de Estados Unidos es abismal, porque se presenta una numerología muy grande; al contabilizar 11 casos confirmados en el estado de Chihuahua, de los cuales siete corresponden a Ciudad Juárez, y en El Paso, Texas, ya hay 35 y 7 Fort Bliss, lo que calificó como sin sentido.

“Hace falta más personal calificado, yo exhorto a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que inviten a los médicos expertos en medicina migratoria a que se sumen al ejército de hombres y mujeres en el país, para que apoyen en estas tareas; pero nuestro Gobierno les tiene que dar las facilidades porque la gente que nos dedicamos a esto tenemos una visión donde podemos tener más acuciosos, no sólo en la búsqueda, sino en el diagnóstico para la elaboración de estrategias para disminuir el impacto”, aseveró.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Imperial College London, el especialista destacó que la población con un pronóstico menos favorable es aquella con diagnóstico de hipertensión y que esté mal controlada, hombres y mayores de 60 años, sector en el que han ocurrido un mayor número de defunciones relacionadas con el Covid-19 en el mundo. En ese sentido expuso cinco políticas cruciales para detener la propagación coronavirus, entre las que se encuentran: el aislamiento de los casos sintomáticos en el hogar por siete días; cuarentena voluntaria de todos los miembros del hogar por 14 días; distanciamiento social de las personas mayores de 60 años; distanciamiento social de toda la población y el cierre de escuelas y universidades.

El doctor Díaz Villalobos destacó en el tema de la biopolítica que pronostica cambiará luego de la experiencia vivida por el coronavirus, que impactará en temas de economía, educación y seguridad; y que a partir de esta experiencia, la población se decida por personas que generen las estrategias necesarias para que no solamente los estados, sino el país funcione de una forma armónica y en cuestiones de biopolítica, sobre buena alimentación, un buen estado de salud y bienestar, que va a ser la nueva tendencia en este parteaguas en la historia de la humanidad, el antes y después del Covid-19.

Basado en el método de subdiagnóstico, señaló que el Gobierno de México ha quedado a deber, en la eficacia y capacidad de respuesta, por lo que si no se toman las decisiones adecuadas y a tiempo, la sociedad la puede pasar muy mal, en una situación que debe invitar a reflexionar en la unión de sociedad civil y autoridades para sacar lo mejor de cada uno, y disminuir el impacto brutal del coronavirus.

· ¿Quién es Alejandro Díaz Villalobos?

Alejandro Díaz Villalobos es médico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una especialidad en Pediatría por la Universidad de Monterrey y una subespecialidad en Alergia e Inmunología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con varias certificaciones por el Consejo Mexicano de Alergología e Inmunología, el Consejo Mexicano de Pediatría, la Asociación Internacional de Médicos Panelistas (IPPA) y una Certificación médica en los Estados Unidos ECFM. Es conferencista nacional e internacional en 20 países sobre temas médicos, científicos y migratorios. Recorrió la Sierra Tarahumara como brigadista médico entre 1998 y 1999. Es médico panelista migratorio para el Gobierno de los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Investigador clínico en Western Sky Medical Research, responsable de coordinar y ejecutar múltiples estudios de investigación científica en Estados Unidos. Fue asesor médico en temas de migración para el Centro de Control de Enfermedades y Prevención. Actualmente es delegado de la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos por la Organización Mundial Por la Paz.