Hay este día más accidentes viales en la ciudad

De acuerdo con cifras de la aseguradora Quálitas, el 14 de febrero es el día en que históricamente, durante los últimos diez años, han ocurrido más choques automovilísticos en el país.

Tomando en consideración la tendencia de siniestros durante el año y el aumento de número de vehículos en la vía, las diversas aseguradoras esperan un incremento de accidentes de un 8.9% en comparación con 2019, periodo en el que se registraron 4,500 choques, pudiendo alcanzar los 4,900 durante el día de los enamorados.

Para hacer frente a este panorama, algunas aseguradoras han iniciado con campañas viales para realizar recomendaciones a los conductores, con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes durante esta época del año.

Algunas de las propuestas van desde planificar con tiempo las rutas de recorrido para este día, o bien, permanecer en casa si hay alcohol de por medio, pues según cifras explicadas por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), entre un 40 y 60% de los siniestros mortales están relacionados con el consumo de alcohol.

Sin importar la distancia del trayecto, es recomendable usar siempre el cinturón de seguridad con el fin de prevenir o reducir lesiones producidas por un siniestro. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2019 fallecieron 1,098 conductores.

“Hacemos un llamado a ser conscientes, a no excederse y a recordar que cuando se tiene un volante en las manos, no sólo se es responsable por la vida del conductor, sino por la de todos a su alrededor. Sabemos bien que el 14 de febrero es una fecha importante para muchos, pero hay que disfrutarla con responsabilidad”, comenta el vocero de la campaña “Conducta Vial Quálitas”, Pacho Name.