"Hay inversión histórica en los 67 municipios": Mario Mata

“Veo que el principal logro de este gobierno fue reestructurar el área financiera, poder lograr tener un remanente para inversión, lo cual parecía imposible, un estado totalmente quebrado, con problemas graves de corrupción, con una red de empresas fantasmas, empresas que saquearon el erario, se logró la reestructuración, y con ello una inversión histórica en los 67 municipios”, expresó el diputado federal Mario Mata Carrasco.

El congresista, representante del Distrito 5 federal, destacó que en el sexenio del presidente del país en turno no había manera de que los municipios invirtieran, “porque su presupuesto casi está todo comprometido en gasto corriente, en el día a día, pero para proyectos nuevos no hay, el Ramo 23 lo quitó la Federación, en lugar de atacar la corrupción lo que hicieron fue eliminarlo, los municipios no tenían opción para invertir y el Estado lo suplió con esta inversión de más de 19 mil millones de pesos”.

Destacó por ejemplo en su distrito, las plantas tratadoras en Delicias, los espacios deportivos en los municipios, los puentes, los caminos rurales, “y felicito al gobernador y su equipo por esta buena labor, sé que cerrarán a tambor batiente, lograrán este plan en coordinación con municipios, de manera certera, porque lo hacen en lo que los municipios deciden”.

Sobre los temas pendientes del Gobierno del Estado, a tres años de iniciar, Mata Carrasco comentó que es seguir atacando la violencia, a través de los medios que tienen “reconozco que ha faltado el apoyo de la Federación, en este aspecto, se reduce el Fortaseg, no ha habido la voluntad política del Gobierno Federal de atacar la delincuencia, se refleja en el estado, por lo que es el punto que se debe reforzar más con los recursos que se tienen”.