Hay posible comisión de delito de Jorge Ramírez

La diputada Georgina Bujanda Ríos, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, sentenció que su voto ante el Pleno seguirá siendo a favor del desafuero, ya que existen datos de prueba suficientes para presumir que el magistrado Jorge Ramírez incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, además de que al ser ella representante popular, la lucha contra la corrupción es una de las principales causas que defienden los chihuahuenses.

Aseguró que la solicitud de declaración de procedencia (desafuero) del magistrado Jorge Ramírez Alvídrez en todo momento siguió el debido proceso y ahora será el Pleno del Legislativo quien determine si ha lugar al desafuero o no, independiente del dictamen emitido por dicha Comisión, donde 4 de 5 diputados determinaron que no existen elementos suficientes para retirarle la protección constitucional.

Sostuvo que su voto ante el Pleno del Congreso local seguirá siendo el mismo que en la Comisión, es decir, a favor del desafuero, aún y cuando el resto de sus compañeros no lo determinen así, luego de recordar que los diputados Frías, Máynez, Sarmiento y Gaytán votaron contrario a ella, “el voto de la Comisión depende de cada integrante, de la conciencia y el interés que tenga cada uno de ellos”.

Bujanda Ríos enfatizó al decir que los miembros de la Comisión Jurisdiccional no son jueces de control, ni jueces de amparo, ya que únicamente les toca decretar si hay datos suficientes en la investigación para determinar la existencia de un delito y si hay datos suficientes para establecer que el imputado pudo haberlo cometido.





EH: El jueves en la noche la Comisión Jurisdiccional, después de tres días de audiencia de desahogo de pruebas, de escuchar testigos, evidencias, escuchar a los fiscales acreditados

GB: La audiencia de pruebas y alegatos es en la que se desahogaron las pruebas vertidas por la defensa, aquí el formato de conformidad con la propia ley, es que el Ministerio Público nos hizo una exposición primero del caso, luego después las pruebas que se desahogaron fueron las que previamente la defensa (del magistrado Jorge Ramírez) dejó claras en su escrito de contestación, esas son las que se desahogaron.

Los testigos desahogados son los que previamente ofreció la defensa, en ese escrito de contestación hubo algunos que nos comentó que se consideran hostiles, otros que no lo eran y la verdad de las cosas es que en todo momento se ha llevado el debido proceso, la Comisión Jurisdiccional con auxilio de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos procedió a la citación de los mismos, no una vez sino varias ocasiones porque éstos no se presentaban, incluso en aquellos en los que la propia defensa no manifestó porque eran hostiles.

EH: Entonces, ¿qué presenta el Ministerio Público en esta audiencia de desahogo de pruebas?

GB: El Ministerio Público presentó una exposición breve de los casos, los testigos pudieron ser interrogados y contrainterrogados tanto por la defensa como por el MP, pero hay que dejarlo bien claro: las pruebas presentadas son las de la defensa, esas fueron las pruebas y fueron los testigos que él (Jorge Ramírez) ofreció, no hay más, no hay menos, de conformidad a como lo establece la propia Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, las pruebas que se ofrecieron son las que señaló claramente el imputado en su escrito de contestación.

Hubo desahogo de testimoniales, hubo la exposición de los medios de prueba, una parte en las que ambas partes tuvieron una serie de alegatos y eso es la parte que se comentó.

EH: Termina el desahogo de pruebas, testimoniales y demás, ¿pasa la Comisión Jurisdiccional a un análisis?

GB: A un debate, a una deliberación, éstos son los datos que tenía tanto la solicitud de procedencia, la contestación, la solicitud de procedencia que hizo el imputado, inclusive las pruebas vertidas dentro de la propia carpeta de investigación; en ese sentido en todo momento se ha trabajado en el debido proceso, se analizaron tanto el escrito de la solicitud de declaración de procedencia, la contestación escrita del imputado, luego posterior las pruebas que ofreció el imputado en las cuales el MP, imputado y su defensa pudieron hacer las manifestaciones correspondientes, todo esto fue materia de análisis.

Finalmente en una Comisión plural, en la que se ha llevado todo el debido proceso y a la que nos toca sustanciar el proceso, hay que recordar que es finalmente el Pleno (del Congreso del Estado) el que tiene la última palabra como jurado de procedencia, se emitió un dictamen, y en ese dictamen hubo cuatro votos que señalan que no ha lugar de declaración procedencia, y un voto que sí ha lugar a la declaración de procedencia que es el de tu servidora.

EH: Diputada, luego del debate y de la deliberación que nos explica, ¿cómo llegar a emitir el dictamen en sentido negativo? el cual fue respaldado por cuatro diputados de los cinco que integran su Comisión

GB: Primero se resuelve que el dictamen se emite en sentido negativo y luego se vota, es con base en la deliberación y debate que se dio entre los miembros de la Comisión, en estricto sentido del trabajo de los miembros de la Comisión, son dos, el primero en la parte de sustanciar el proceso de conformidad con la Ley de respetar todos los derechos humanos, las garantías individuales del imputado, pero las reglas procesales; pero eso fue lo que llevamos a cabo, el proceso fue ejemplar, lo que sí es que finalmente el debate me parece que lo que nos correspondía a nosotros y la ley es muy clara, era determinar si existían datos de prueba como para si se daba la existencia de un delito, verificar si esta persona pudo haber cometido el delito, en este sentido éstas eran las dos partes fundamentales para analizarse.

Me parece que hubo un voto del resto de los diputados, en el sentido de manifestar una serie de cuestiones, más legalistas yo creo que hasta de un juez de control.

EH: ¿Por qué Georgina Bujanda votó diferente?

GB: En primer lugar, la verdad de las cosas tengo muy claro el sentido de representatividad que nos han dado los ciudadanos de luchar por sus causas, la lucha contra la corrupción es una de las principales causas que defienden las y los chihuahuenses; segundo, estas dos cuestiones, el que se hubieran dado datos de prueba que se pudiera haber cometido este delito, que pudiera haber sido esta persona, se acreditaron, ese es el trabajo que nos corresponde, tanto a los diputados de la Comisión como al Pleno, que es donde cae la última decisión como jurado de procedencia.

Nosotros no somos jueces de control, ni jueces de amparo, en este sentido, lo he señalado, tenemos que tener muy claro que sí es una función materialmente jurisdiccional, pero para determinar nada más esto, si existían datos de prueba suficientemente robustecida, si las pruebas obtenidas son fuertes como presumir que existen los datos de prueba para que se pueda seguir llevando a cabo una investigación.

Me parece que durante el tiempo que tuvo la defensa no desvirtuó los hechos, sino que más bien se encargó de otro tipo de cuestiones, pero no desvirtuar; el delito que se le imputa es enriquecimiento ilícito, en este delito lo que se habla es de incrementar el patrimonio de forma injustificada y a lo largo de estos tres días no vi argumentos como para justificar por qué había tenido incremento del patrimonio.

EH: ¿Pero en este caso quién acusa, comprueba?

GB: Lo que tiene que comprobar el MP es que exista el incremento y que sea injustificado, y lo que me llamó la atención de la defensa, es que no justificó ni el incrementó, ni que el incremento de los bienes sea justificado.

EH: La presidencia del Congreso del Estado tiene cinco días para convocar al Pleno, que puede suceder en esta sesión

GB: Hay que recordar que el Pleno se erige como juzgado de procedencia, puede pasar lo que establece el artículo 29 y 30 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, puede darse el caso de que los 33 diputados por un lado voten a favor de la declaración de procedencia o puede darse el caso de que no sea el caso.

Este fue un proceso apegado al debido proceso y al derecho, como lo he estado cuantificando, donde se respetaron los plazos, las partes pudieron dar sus argumentos y el voto de la Comisión depende de cada integrante, de la conciencia y el interés que tenga cada uno de ellos.

La propia Ley lo establece, puede darse lugar a la declaración de procedencia o no, porque el Pleno en este caso lo que analiza es la solicitud de la declaración de procedencia, en este caso por supuesto que la propuesta del dictamen (en sentido negativo) es un punto a tomar en consideración, pero insisto, aquí se respetó el proceso, el voto de cada uno de los integrantes responde a su conciencia, responde a su criterio, y a lo que cada uno consideró más acertado.

Inclusive llegando a la sesión del Pleno, en el caso que fueron 32 diputados que se pronuncien en ese sentido (de no desaforarlo) yo seguiré sosteniéndome con mi voto (para desaforarlo)

EH: Licenciada, no es injusto que para elegirte magistrado requieras mayoría calificada, pero para quitarte el fuero se requiera mayoría simple

GB: No me lo parece, porque simplemente ve todo lo que llevamos en este proceso, llevamos tres meses sustanciando un proceso ante la Comisión Jurisdiccional, porque no puede ser cualquier investigación que no esté plenamente fundada la que llegue del MP, en ese sentido debemos ser responsables, las y los diputados y honrar la representatividad que tenemos, en este caso la verdad es que soy diputada por el voto popular de la gente del norte de la ciudad y esa es una representación que honro.

Algunos diputados hacen su consideración del voto con base en sus propias consideraciones, pero debemos recordar que somos representantes populares y en ese sentido implica una responsabilidad más fuerte, para determinar el desafuero de una persona, el proceso es muy complicado, dímelo a mí que me ha tocado sustanciarlo, el proceso es todo menos sencillo, para abrir una carpeta y que ésta esté sólida como para que se presente al Congreso, no es cualquier cosa

EH: La Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a una acción de inconstitucionalidad, entre otras cosas, precisamente por los votos que se requieren para el desafuero de quien lo goce

GB: Soy respetuosa de la división de Poderes, me queda claro la competencia de la Suprema Corte, también ha habido cuestiones como la reestructuración de la deuda que en su momento se han sometido a la consideración de la Suprema Corte, creo que en ese sentido uno no puede ser demócrata nada más para lo que uno quiere, o se es demócrata o no se es, establecer con claridad que nosotros respetamos esto.

EH: ¿Su trabajo como Comisión Jurisdiccional termina en la votación en el Pleno, aún y cuando haya recursos legales que pueda interponer el magistrado, o todavía tienen los diputados alguna otra participación?

GB: Habrá que verlo, nos estamos adelantando a los hechos, eestas son decisiones soberanas las de los Congreso de los Estados en la declaración de procedencia y contra ellos no han cabido los juicios de amparo, yo creo que la decisión que se tome, e insisto, hay que ser demócrata, cuando se tienen las votaciones a favor y en contra, repetiré una frase de José Fuentes Mares cuando renunció a la rectoría: “la diferencia central entre los hombres y las cosas, es que las cosas tienen un precio y los hombres una dignidad”, en ese sentido me queda claro la dignidad que tengo como representante popular y el trabajo de la Comisión se agota en la presentación del dictamen ante la presidencia del Congreso, la presidencia debe convocar al Pleno para constituirnos en juzgado de procedencia.

EH: Finalmente, ¿debe la Comisión Jurisdiccional integrarse por diputados que tengan como estudio la carrera en Derecho, es decir, abogados?

GB: Yo creo que se puede integrar con personas que tengan responsabilidad, ética, moral, y que tengan muy claro qué es lo que están representando, y lo que están representando son los intereses populares de los chihuahuenses, es un privilegio ser diputado, diputada, del Estado, somos sólo 33 diputados para una población de 3.5 millones de habitantes, tenemos que tener muy claro nuestra responsabilidad, de tener claro que servir es un privilegio.

Yo no coincido y no creo que tenga que ser integrado necesariamente por abogados, debe ser integrado por personas que tengan clara la representación, que tengan muy clara su dignidad, pero sobre todo una cosa, no somos jueces de control, a nosotros nos toca determinar si hay datos suficientes en la investigación para determinar la existencia de un delito y si hay datos suficientes para establecer que el imputado pudo haberlo cometido, nada más.

EH: ¿Pero ejercen una acción jurisdiccional?

GB: Así es, pero yo te diría, todos los de auditoría son también contadores, créeme que a veces te encuentras más decencia, la decencia no tiene que ver con los grados académicos, el tener aprecio por la representación popular no tiene que ver con los grados académicos, tiene que ver con la dignidad de lo que tenemos claro los que representamos a las y los chihuahuenses

