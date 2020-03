Hay que empezar en casa: Damaris Aguirre

DAMARIS AGUIRRE ALDAZ

Medallista olímpica Seúl 2008

“Creo que es una oportunidad de demostrar sororidad y respeto para quienes están de acuerdo o no con dicho paro, es una llamada de atención para todos, pero empecemos desde casa y me refiero a casa a nuestra alma a nuestro corazón porque de ahí es donde se empieza a derivar todo tipo de amor o violencia, el respeto es fundamental, tanto hombres como mujeres pueden sufrir violencia, pero, ante las cifras que se han mostrado en relación a la violencia que sufren las mujeres es fundamental iniciar un cambio de mentalidad, de leyes y reglamentos que se hagan oficiales en los diarios. Las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral nacional, 77% de la fuerza laboral doméstica no remunerada y 54% de la carga total del trabajo. Analizar qué hacemos o de qué forma contribuimos a que el amor prevalezca en nuestro hogar, qué le enseñamos a nuestras hijas e hijos referente a valores, referente a la lucha y a la sororidad entre nosotras, pero con acciones no sólo palabras. Somos humanos y deberíamos respetarnos siempre, pienses igual a mí o no. Olvidamos la fuerza que tenemos y lo que nos mueve y esa es la fuerza de nuestro corazón y deberíamos iniciar entre nosotras, en nuestra forma de expresión y pensamiento hacia nuestro género”.





“Hay hombres muy buenos y mujeres muy malas, pero hay hombres muy malos y mujeres muy buenas, y creo todo surge desde el hogar, desde la forma en como se educa a los hijos con el ejemplo”.





PAOLA ESTRADA GRANADOS

Basquetbolista profesional

“Estoy a favor, ya que tiene como finalidad crear conciencia en torno a la situación que se vive actualmente, buscando alternativas y acciones para lograr ser una sociedad con más empatía, y ver realmente el significado y la importancia que tiene este acto (el paro).

“No lo veamos de broma, todas y todos somos importantes”. En lo único que no estoy de acuerdo es cuando mujeres se ponen a destruir lugares, porque estamos protestando la violencia que existe contra las mujeres, no hay que incitarla”.

MYRNA ITUARTE MUÑOZ

Deportista de Lima Lama

“Tema controversial, y mi punto de vista es que es un movimiento que no tiene un objetivo concreto y que con el paso de los días se ha ido tergiversando, he visto bastantes publicaciones de mujeres (no generalizo), que ponen a los hombres en general como los malos, y se ha vuelto una cacería en contra de ellos”.

¿Hay violencia? Claro que la hay. ¿Contra las mujeres? Pues somos un poco más vulnerables y es bastante feo que se viva con miedo, pero la violencia es en general y es algo que debe acabar, pero para eso hay que ver la raíz de ello que puede ser drogas, alcohol, desunión familiar, problemas sicológicos, etc. y trabajar para combatirla”.

“No apoyo el movimiento por esas razones, tal vez si hubiera un objetivo concreto lo haría, pero no creo que se trate de demostrar que somos más o podemos más que los hombres porque ambos nos necesitamos. Y sí, si voy a trabajar ese día porque prefiero aportar de otra manera y debemos empezar desde nuestros hogares, y trabajando en conjunto como la sociedad que somos fomentando valores”.





