Hay un propósito de destrucción y demolición en la narrativa presidencial: Javier Corral

Además del tono calumniador, hay un propósito de destrucción y demolición en la narrativa presidencial afirmo Javier Corral Jurado tras las acusaciones vertidas por él presidenta Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, donde lo vincula con delincuentes.

“Es penoso y desalentador ver cómo se conducen”, comentó Javier Corral Jurado, al señalar que pasaron de una narrativa contra los agricultores, a atacar al gobierno del estado.

Aseguró que se trata de una estrategia de linchamiento público contra quien difiera o se oponga a él o a su régimen, acusando de situaciones que no tienen asidero, documentación o información.

Hizo patente su preocupación debido a que han transformado a Ricardo Mejía Berdeja, el Subsecretario de Seguridad Pública, en el golpeador político, pues aseguró que es el que más ha contribuido a la politización del problema del agua ya que ha sido enviado a hacer del tema de la seguridad pública un instrumento ahora para intimidar y amenazar a críticos y a quienes se protestan por el tema del agua.

Señaló que es muy ruin lo que están diciendo. “Todos esto que se está haciendo es contra el pueblo de Chihuahua, por eso he tenido que salir al quite, no voy a permitir que bajo ninguna circunstancia que se humille a los chihuahuenses, antes que quedar bien con el presidente”.

El mandatario estatal reiteró que Chihuahua sigue aportando al Tratado Internacional de Aguas de 1944, siendo el mayor tributario, a pesar de que las presas quedaron con 650 millones de metros cúbicos, lo que será insuficiente para el ciclo agrícola 2021.

