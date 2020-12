Herencia Norteña grupo de músicos invidentes salen a pedir ayuda

No les queda otra a músicos por restricciones de la pandemia y salen a las calles a deleitar a la ciudadanía con su música, para obtener despensas o unas monedas, a cambio de ofrecer su talento en los cruceros de la ciudad, Ricardo Gutiérrez, de Herencia Norteña, grupo de invidentes, dijo que buscan obtener apoyos económicos, pues llevan nueve meses sin poder trabajar y tienen familia, “el gobierno no nos ayuda para nada, estamos olvidados por el gobierno”, dijo el músico, “.

El cuarteto norteño, Herencia Norteña, compuesto por Ricardo Gutiérrez y tres músicos más, quienes son discapacitados visuales, en la desesperación de no contar con sustento para sus familias, salieron a las calles a buscar el apoyo de la ciudadanía, mencionaron que el gobierno los tiene olvidados, pues hasta hoy no han recibido algún apoyo, en estos nueve meses de pandemia, ya no hallan qué hacer, para poder mantener sus familias.

Foto: Alberto Hierro I El Heraldo de Chihuahua

El líder del grupo dijo, que son muy unidos y él es el único que puede ver sin problema, pero sus compañeros no, “yo podría conseguir otro trabajo, pero no puedo dejar al grupo solos”, “hoy llegamos a este crucero de la avenida Nueva España y R. Almada, con la intensión de intercambiar melodías por monedas y de paso si alguien desea apoyarnos con despensas, lo agradecernos de todo corazón”.

“Esperamos conseguir algo para sacar adelante a nuestras familias, los grupos musicales estamos en el olvido, así estamos todos los grupos locales, pero hoy por mi agrupación decidimos hacer estas acciones, nuestro conjunto, lleva 15 años viviendo de esto, pero hoy ya nueve meses nos ha pegado duro la pandemia, y no nos queda otra que salir a buscar el apoyo de la sociedad”, explico Ricardo.





