Ministerial resultó baleada, tras narco-reunión en Parral

En el municipio de Parral, una agente de la Fiscalía General del Estado resultó con lesiones de consideración al ser baleada presuntamente por su compañera de la corporación, incluso ésta fue capturada y presentada ante un juez de Control, pero quedó en libertad luego de que se demostrara que el arma que lesionó a la agente no era la que tiene en su porte de arma.

Trascendió que ambas mujeres se encontraban en una reunión con un líder criminal en Parral el día 7 de mayo, y luego de algunas horas se confrontaron y el sujeto disparó en repetidas ocasiones, por lo cual una de ellas resultó lesionada, mientras que su compañera fue capturada para que revelara lo que había sucedido.

Hasta el momento ninguna de las involucradas ha brindado información sobre el sujeto que se encontraba en dicha reunión, incluso la Fiscalía General ha reservado la información de los hechos, y no generó algún reporte de detención de esta persona, quien fue llevada ante un juez de Control por intentar echarse la culpa de lo sucedido.

Pese a ser testigo de los hechos no declaró sobre lo sucedido y el juez de Control en Parral otorgó la libertad a la mujer detenida, luego de que se acreditara que el arma que había utilizado el agresor no le pertenecía, por lo que no había delito que perseguir en este caso.

Por otra parte, la información que lograron recabar agentes de seguridad señala que el presunto líder criminal sería el responsable de haber accionado el arma de fuego y que todo se dio en el marco de un convivio al que asistieron las dos agentes y el hombre que no ha sido identificado.

En días pasados, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, declaró que había indicios de que personal de la corporación había traicionado y se había cambiado de intereses, destacando que algunos ministerios públicos servían ahora como abogados de grupo criminal, principalmente en el municipio de Parral.

De forma extraoficial, también trascendió que esta agresión se investiga para poder resolver el homicidio del comandante Raúl Tarango, por lo que no ha trascendido mayor información, hasta que se logre dar con el responsable de haber cometido estos hechos en contra de los agentes de seguridad.

La agente de seguridad, fue herida de bala el pasado viernes. Momentos antes del ataque armado en contra de Luis Raúl Tarango Ávila, un elemento de la AEI de Parral, había resultado herida por proyectil de arma de fuego.

Según se informó, fue momentos previos a la ejecución del segundo comandante, la agente había recibido un disparo por proyectil de arma de fuego propiciado por un civil armado, teniendo que ser hospitalizada en un nosocomio de nuestra ciudad.

