Hijo de Susy llamó a su mejor amiga para avisar de los hechos

La mejor amiga de la infancia de Susana Saláis, de nombre Emily Flores González, declaró en la audiencia de vinculación que el hijo de la pareja, le llamó entre las 21 horas de la noche, para avisarle que su mama estaba muerta y que le ayudara, según testificó en la audiencia de vinculación o no a proceso.

Dijo que se conectaron en una video llamada con el hijo de Susy para intentar tranquilizarlo, y el menor solo le decía que su mama estaba mal, por lo que alcanzó a ver solo el cuerpo de su amiga Susy tirada en el suelo de la habitación y solo intentaba tranquilizar al menor que no paraba de llorar.

“Vi sus piernas, su brazo, distinguí un color azul de una persona, ella estaba tirada en el suelo, pero sé que no estaba desnuda, pero no estoy segura, hable con Oswaldo hasta después, no me contestaba, le marque a un amigo en común y después me dijeron que habían contactado a Oswaldo y les pedí su número y hablamos como a las 11 horas de la noche en San Antonio” comentó la testigo.

Comentó que durante la llamada, Oswaldo le dijo que gracias por avisarle de los hechos, que ya iba en camino que después le hablaba, después contesto llorando y dijo que no tenía pulso y fue poco lo que pudieron hablar.

