Hoy 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Abeja

La sociedad civil organizada, academia y autoridad municipal hicieron un llamado para preservar la vida de las abejas, en el marco del Día Mundial de la Abeja que se celebra cada 20 de mayo, cuya población ha disminuido por diferentes factores, y que preocupa por las consecuencias a futuro.

“La miel es un alimento, que es la finalidad del ingeniero zootecnista, que todo lo que produce, tiene la finalidad de crear alimento. También se ve en el tema ecológico, porque la abeja se encarga de polinizar el 60% de la producción de alimentos en el mundo. Por eso, si se acaba la abeja, se acaba la vida, pues no habría frutos aptos para que las semillas se puedan reproducir, y con ello los alimentos”, destacó el ingeniero Zootecnista en Sistemas de Producción, Luis Raúl García Flores.

El también docente García Flores imparte la materia Sistemas de Producción en Especies Menores, en la que aborda el sistema apícola de la carrera de Zootecnia, en la que explica que una colmena se compone de una abeja reina, miles de abejas obreras y zánganos, que son los machos. Hay una organización súper estructurada y un trabajo en equipo colaborativo, en el que la reina se encarga del funcionamiento de la colmena a través de feromonas y poner todos los huevos. Por su parte, la función de los zánganos es fertilizar a la reina, dar calor a las nuevas larvas. La abeja obrera tiene varias fases, como en los primeros seis días produce jalea real, alimenta a la reina y a las larvas; los siguientes seis días produce cera que forman los panales. Posteriormente, son soldados y después realizan el pecoreo, al acarrear polen, néctar, agua, propóleo. La vida de la abeja es únicamente de 42 días, de los cuales los primeros 20 días son dentro de la colmena. La abeja reina tiene un margen de dos años de vida.

Por su parte, la asociación Atrapa Enjambres, presidida por Daniel Eduardo Lugo Sánchez, cumple cinco años de rescatar y de reubicar poblaciones de abejas en el municipio de Chihuahua, donde la población ha disminuido al considerarse 2 mil 800 reportes a tan sólo 800, en los últimos años.

“De todos los reportes que nos llegan, retiramos entre el 85 y 90% de un promedio de tres a cuatro colonias constituidas de abejas, e igual número de enjambres, las abejas ferales se constituyen en la mancha urbana; se requiere de experiencia, equipo y capacitación en el manejo de las abejas”, explicó Lugo Sánchez.

Así mismo, mencionó que hace cuatro años había entre 2 mil 300 y 2 mil 600 reportes de abejas anualmente en la ciudad de Chihuahua, y en el corte de 2019 hubo 800 reportes, han disminuido los reportes, quiere decir que hay menos enjambrazón de abejas. Adicionalmente, compartió que apicultores de otros municipios reportan descensos de hasta 50% de población de abejas.

Para preservar su vida y la función en la cadena alimenticia, recomendó que en caso del avistamiento de un enjambre o colonia, es necesario llamar a especialistas en rescate de abejas, como Atrapa Abejas México, al número (614)-295-3599 y al (614) 177-6264. Además de colocar un cerco perimetral para que no se acerquen más personas, no intentar bloquear la salida de la colonia o enjambre, y no intentar matarlas.

Además, Daniel Lugo invitó a la conmemoración del Día Mundial de la Abeja y la celebración del quinto aniversario de la fundación de la Asociación Atrapa Enjambres, con una plantación de árboles en las instalaciones de la Supervisión Escolar Zona 7, en avenida de la Cantera número 47, colonia Emiliano Zapata, a las 19:00 horas de este jueves 20 de mayo.

Por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, recibe los llamados por avistamiento de enjambres al número 911, que son respondidos por el Departamento de Bomberos a través de las tres Unidades de Atención a Fauna. Si las abejas no están se canalizan con un apicultor para que retire el enjambre y que se encargue de ella, para contribuir con la preservación de la especie.

De acuerdo con la estadística de la autoridad municipal, el pasado mes de abril se atendieron 50 servicios relacionados con abejas, en los que se trabajó para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, de manera colaborativa para preservar la población de abejas en la ciudad de Chihuahua.

