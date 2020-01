Hoy celebra la iglesia católica al santo patrono de los periodistas

"Nuestra oración por los periodistas: servidores, promotores y defensores de la verdad, que no se vendan, que no distorsionen, que no oculten, que no falten a la verdad, que no los maten a causa de la verdad. Nuestra oración por ellos, vivos y difuntos", expresó el vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Pbro. Gustavo Sánchez Prieto, en el día de su santo patrono, San Francisco de Sales.

Hoy es la memoria litúrgica de San Francisco de Sales, quien fue un santo obispo que se ha presentado como patrono de los periodistas, y en ese marco, el Padre Sánchez Prieto felicitó a los periodistas de Chihuahua.

"Nuestra oración agradecida a Dios por tan noble servicio a la comunidad, al mismo tiempo que se eleva nuestra súplica por ellos, arriesgan y hasta pierden la vida. En la espera también de justicia para todos", finalizó.