Hoy, nueva audiencia vs.  Maru por presuntos “moches” en obras

A las 9:00 horas, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo una nueva cita para celebrar la audiencia de formulación de cargos, en contra de María Eugenia Campos por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como cohecho, por presuntamente haber solicitado recursos a empresarios de algunas obras en la ciudad.

Bajo la causa penal 3022/2020, el Tribunal Superior de Justicia notificó a ambas partes el 4 de marzo, sobre la fecha de una nueva audiencia inicial, luego de que la misma se ha pospuesto en por lo menos en tres ocasiones, por lo que se espera que la misma pueda celebrarse este martes por la mañana.

Los datos obtenidos por la Fiscalía Anticorrupción contemplan la declaración de algunos ex colaboradores de la alcaldesa con licencia, así como de empresarios, quienes refirieron haber entregado dinero de algunas obras, así como supuestas irregularidades que observó la Auditoría Superior del Estado durante la cuenta pública de 2018.

Entre las empresas que la auditoría encontró irregularidades fueron algunas como Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.

De acuerdo a la información que recuperó la fiscalía, fue que durante dos años consecutivos la alcaldesa presuntamente solicitó partidas de algunas obras, que generaba cada 30 días pagos superiores al millón 300 mil pesos de algunos contratos que signaba con empresarios en la capital.

Igualmente en la carpeta de investigación se cuenta con información que entre los que participaban en los “moches” para entregar obras “a modo” está el ex director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Luis Orlando Villalobos, así como Félix Arturo Martínez, ex director de Mantenimiento Urbano y Luis Carlos Piñón, ex coordinador de Administración de la misma dependencia.

En la carpeta de investigación 19-2020-17757 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició la indagatoria tras varias irregularidades que se encontraron en el manejo del recurso público del Municipio de Chihuahua, ya que se solicitaban pagos ilegales a cambio de proyectos en la capital.

Hasta el momento la alcaldesa con licencia mantiene dos carpetas de investigación en su contra, la primera de ellas por el tema de los pagos ilegales que presuntamente recibió del exgobernador César Horacio D.J., y esta segunda carpeta donde se le acusa de recibir un importe por algunas de las obras que entregó a diversas empresas.

Sin embargo, por ninguna de las dos causas le han formulado los cargos correspondientes, ya que han tramitado amparos, han solicitado plazos y otras formas de dilatación del juicio que ha retardado el proceso en por lo menos cuatro meses.













