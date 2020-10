Hoy vence plazo de diálogo entre alumnas de la Normal y Educación

La Secretaría de Educación y Deporte informó que a las 21:00 horas de hoy vencerá el plazo para que el Consejo Estudiantil Pablo Gómez de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón retome el diálogo con las autoridades educativas, ante las demandas que solicitaron durante la manifestación en la propia institución educativa y del Edificio Héroes de la Revolución.

La SEyD detalló que para volver al diálogo, será necesario la determinación de desalojar las instalaciones escolares, ante el inminente riesgo de provocar una cadena de contagios por el virus SARS CoV2, que provoca el Covid-19, que resulte trágica.





“En estos momentos de grave crisis sanitaria, es imprescindible una acción racional y de solidaridad social que el Consejo Estudiantil Pablo Gómez, no está generando. Su intención de seguir reteniendo a centenares de alumnas es un acto irresponsable que no es avalado de ninguna manera por las autoridades educativas”, expresó la Secretaría en un posicionamiento sobre el tema.

Previamente, se había establecido una mesa de diálogo entre el Consejo Estudiantil de la Normal Rural de Saucillo, la Secretaría de Educación y Deporte; y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, que fue levantada, a pesar de que ya se había logrado avanzar en la propuesta gubernamental de otorgar a cada alumna una computadora portátil con datos ilimitados de internet como apoyo de la educación a distancia. Esto sucedió una vez que las alumnas se negaron a abandonar las instalaciones de la Escuela Normal “Ricardo Flores Magón”, de Saucillo.

La Secretaría de Educación, detalló que las más de 350 alumnas que continúan presentes en las instalaciones, ingresaron de manera violenta rompiendo el cerco perimetral, violando candados e ingresando a las áreas administrativas; quienes fueron apoyadas por personajes del sexo masculino que se encuentran dentro de la institución.

Desde el pasado 24 de marzo no hay actividades académicas presenciales; esa es la razón por la cual no está abierto el internado y las alumnas no reciben su ración alimenticia diaria.

La respuesta otorgada ayer por las autoridades educativas redireccionando recursos presupuestales para la adquisición de herramientas tecnológicas a favor de todas las alumnas.

“Fue tácitamente rechazada por el Consejo Estudiantil a causa de una pretensión de carácter político, pues pretenden retener a las alumnas el resto de la semana para concluir sus procesos de inducción ideológica y depresión sobre las alumnas de nuevo ingreso. Esto se confirma con la presencia de varones, presumiblemente provenientes de otras escuelas normales rurales del país, según el mismo Consejo Estudiantil lo confirmó.

Para finalizar, la Secretaría de Educación y Deporte, acotó que la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo, es una institución que admite sólo a alumnas mujeres.

Exige normalistas entrega de 7.2 mdp

Genaro Fuentes Vélez

SAUCILLO.- La exigencia al gobierno estatal de entregar un monto por 7.2 millones de pesos de la beca alimenticia adeudada desde marzo a 480 alumnas, acusaciones de que se está desviando su dinero de manera ilícita y que no se les condicione su presencia en el plantel, fue lo señalado por un grupo de alumnas normalistas que este miércoles ofrecieron una rueda de prensa.

Las normalistas de quejaron de que las autoridades de Educación dieron solo una información parcial sobre el conflicto que las mantiene posesionadas del plantel Ricardo Flores Magón, en el municipio de Saucillo.

Rechazaron la propuesta de 4 puntos donde se les ofrece una tableta electrónica y un chip con internet en lugar de la beca alimenticia comprometida, cuestionando que las autoridades encabezadas por el director de Educación Superior Miguel Ángel González Quiroz les estaban condicionando la firma de un documento que les obligaba a entregar el plantel y no volverse a manifestar ni tomar de nueva cuenta la Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo.

Las normalistas dijeron haber platicado con el director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), Mario Chávez quién les comentó que el recurso viene ya etiquetado por la federación por lo cual debe ser entregado.

De allí que las normalistas están acusando un presunto desvío de recursos dirigido al pago de sus becas alimenticias por un monto aproximado de 15 mil pesos para cada uno de las 480 estudiantes.

Las alumnas rechazaron los adjetivos de estar mimadas o ser reaccionarias, si no ser simplemente mujeres hijas de trabajadores rurales y de bajos recursos que luchan cada año porque se les entregue lo justo.

Dijeron que si las autoridades de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua no les resuelve buscarán el diálogo con el gobernador Javier Corral.

En la rueda de prensa que duró más de 50 minutos responsablizaron a los profesores Miguel Ángel González Quiroz y a García Leos de las represalias que den en contra de las integrantes del comité negociador.





