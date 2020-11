Hoy y mañana solo camiones para personal de salud

El día de hoy y hasta el día de mañana, el sistema de transporte público en su ruta alimentadora, solo estará acondicionado para el personal de la salud, el cual estará disponible en tres horarios, de 6 a 8:00, 12 a 14:00 y de 18 a 20 horas del días, sin tarifa preferencial para los beneficiarios según explicó el Director David Holguín Baca.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Por parte de la ruta troncal del Bowi, este queda suspendido hasta el lunes, como se acordó en las restricciones que impuso el Gobierno del Estado, para terminar con la movilidad en el estado y sobre todo reducir los contagios entre las personas, ya que el sistema de salud se encuentra colapsado.

En el caso del transporte en plataformas digitales como Uber o DiDi, estos tienen prohibido laboral sábados y domingos, por lo cual solo se permitió que los taxistas laboraran estos dos días, para atender emergencias y porque se encuentran plenamente identificados con logos y demás artículos, caso contrario de lo que pasaría con las plataformas, que pueden ser confundidos con vehículos particulares ordinarios.

Foto: Cortesía

Es de mencionar que durante estas restricciones, las personas no tienen la obligación de mantenerse en casa, por lo cual no podrán ser sancionadas o amonestadas por esto, sin embargo, los negocios de todo tipo no deben operar estos dos días, para evitar que las personas salgan de sus domicilios.

Te recomendamos:

Local

Local