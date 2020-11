Ignora municipio los reportes de fiestas escandalosas

A esta redacción llegó una denuncia ciudadana que señala que las opciones anunciadas por la Presidencia Municipal para reportar fiestas y reuniones escandalosas y numerosas, no funcionan y los reportes no son atendidos.

Mediante una captura de pantalla, el quejoso aseguró que desde las 2:00 de la tarde del sábado, uno de sus vecinos traseros inició una reunión de amigos, que poco a poco comenzó a hacerse numerosa y muy ruidosa, por lo que poco antes de la media noche, al no poder dormir por el alto volumen de la música, decidió hacer el reporte vía whatsapp, el cual ha sido difundido por el Municipio durante las últimas semanas.

Al ver que su mensaje nisiquiera había sido leído, optó por realizar un llamado al 911, en donde después de la tercera llamada, le respondieron, tomaron el reporte y aun así no pasó nada, pues su vecino y amigos siguieron con la ruidosa fiesta hasta poco más de las 4:00 horas de este domingo.

“No sé para qué hacen tanta publicidad de que reporte uno las fiestas, no hacen nada, uno quiere estar en casa, pero para eso también necesitamos tranquilidad, no es posible que a veces prefiera irme a trabajar porque algunos de los vecinos siempre tienen la música a todo volumen, he hablado con otros vecinos y todos coincidimos en que de cada 10 llamadas sólo se atiende un o dos, por eso la gente escandalosa sigue igual y no quiere entender”, manifestó con indignación el afectado.

Agregó que no sirve de nada el recorte de venta de alcohol, pues la gente no se queda sin tomar sino que gasta más comprando por Facebook o en puntos de venta clandestina.

Cabe mencionar que la Presidencia Municipal puso a disposición el número 6143277777 para que por medio de un mensaje de whatsapp, se reporten las fiestas, asimismo la otra opción es llamar al 911, sin embargo en esta ocasión ninguna de las dos opciones fueron atendidas





