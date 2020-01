Imparte Catalina Bustillos plática sobre hijos adolescentes

Mi hijo adolescente ¿Qué hago con él? Es un grito desesperado por parte de los padres de familia que no saben cómo sobrellevar esta crítica etapa de sus hijos, y es por ello tan importante el promover este tipo de charlas entre los padres de familia para que se sensibilicen sobre los peligros a los que se están enfrentando sus hijos si no sienten el apoyo de sus guías, sus padres.

“Es una realidad que muchas veces en vez de detectar los problemas que sufren nuestros chicos desde casa, los dejamos pasar y crecer a tal grado que ya no se puede hace nada, incluso existen daños graves”.

La platica a cargo de la regidora del Ayuntamiento de Chihuahua, quien además es psicóloga y licenciada en Derecho, inició con una dinámica en la que tres padres de familia expusieron que harían en determinadas situaciones con sus hijos, por ejemplo que harían si se dan cuenta que su hijo anda en malos pasos con sus amigos y consumen drogas, o qué hace si su hijo es depresivo y de pronto tiene firmes intenciones de poner fin a su vida, o qué tal si su hijo o hijos son violentos y explotan a cada momento y continuamente gritan y quieren imponer su voluntad. Fue así como los más de 100 asistentes se dieron una idea de la realidad a la que se están enfrentando.

En primera instancia, Catalina Bustillos aconseja a los padres de familia a no perder en ningún momento el control de la situación, y que por más desesperados que se encuentren es importante que los hijos sepan quién es el que manda y quién es que pone las reglas, reglas que además se cumplen y van seguidas con el ejemplo de los padres. Por ejemplo, si un hijo hace berrinches continuamente, pues hay que dejarlo experimentar con esas emociones y que poco a poco aprenda a controlarlas, porque si el padre no les da su espacio puede que esa represión se convierta en un problema grave. “Recuerden que si a un hijo se le dice que NO para ellos en su cabecita pareciera que es un SI”.

También habrá casos en los que los hijos dentro de su rebeldía empezarán a romper con las reglas y lo hacen precisamente para saber hasta dónde pueden llegar, y si nosotros como padres o abuelos no somos firmes desde un principio, les estamos cediendo valioso terreno que difícilmente recuperaremos en el entorno familiar.

Finalmente hay casos, como las drogas o la depresión, en las que los padres de familia no deben tener vergüenza de pedir ayuda porque lo que está en juego es la vida de lo más amado, nuestros hijos.

“Por los hijos nos tenemos que empapar de todos los temas habidos y por haber, entre ellos la sexualidad, la cual malamente por vergüenza los padres de familia dejan en el cajón del olvido y es muy necesario que se haga, porque en la actualidad ya se están presentando casos de niños adolescentes con Sida y otras enfermedades vitalicias, las cuales seguramente se pudieron frenar con una buena comunicación desde el núcleo de la sociedad, la familia”.

Dicho evento se realizó en las instalaciones del salón 12 de Octubre de la presidencia municipal, apoyado por Cruzada Por La Familia.

A los hijos hay que hablarles de la disciplina y los frutos que les va a dejar en sus vidas. Catalina Bustillos.

