Imparte Wendy Reyes ponencia “Periodismo en Tiempo de Covid”

Wendy Reyes Chiriboga, docente de la George Washington University, presentó la ponencia virtual “Periodismo en Tiempo de Covid” dentro del seminario realizado por el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y el Instituto Internacional de Periodismo y Comunicación Política A.C.

Ante el proceso electoral en curso y la pandemia por Covid-19, Reyes Chiriboga abordó la importancia de la conversión de las noticias falsas en la web para lograr una verdadera información en la población. Explicó que en México se usa el internet 8horas 21 minutos, por encima de la media mundial. El 96% usa YouTube y el 94% Facebook

La edad promedio de uso es de 29 años, es decir, los jóvenes son quienes utilizan la red para informarse. De los cuales, el 59.5, es decir, 6 de cada 10 se encuentran preocupados por la Fakes News, por no saber distinguir lo que no es verdad de lo que no es verdad. Además, el 40% de los usuarios consideran que los políticos son los responsables de la disfunción de las noticias falsas

Reyes indicó que los jóvenes usuarios de redes sociales son los nuevos electores, quienes ven con ojos diferentes la política y van a salir a interactuar en una campaña cuando los candidatos hablen de los temas que sus de su interés.

Por ello, explicó que se debe de establecer una cultura de credibilidad, tanto por los actores políticos como por los medios de información. Insistió en que el papel de los periodistas y los medios de comunicación es garantizar la confianza en el proceso electoral a través del contraste de verificación de hechos.

Resaltó que entre mayor información confiable se circule por parte de los medios de comunicación, se contribuirá a un proceso electoral más democrático. Asimismo, dijo que se requiere hacer una educación de las audiencias para establecer una cultura de la verificación de información.

