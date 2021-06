Inauguran archivo histórico de Arquidiócesis

Esta mañana fue inaugurado el archivo histórico de la Arquidiócesis en el que se conservarán los documentos sobre la historia de la iglesia y de la entidad, mismos que estarán a disposición de la consulta ciudadana, además de que serán digitalizados para su mejor visualización.

"Los archivos son la memoria de la sociedad. La memoria es fundamental, lo vemos en la sociedad y en la iglesia. Sin archivos, no hay memoria y sin memoria no hay presente. Sin presente, no hay futuro", expresó el padre Dizán Vázquez.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Se dio a conocer que será un auténtico centro cultural al servicio de la comunidad. Con la finalidad de colectar, conservar y poner a disposición los documentos relativos a la historia de la iglesia y del estado de Chihuahua.

Asi como restaurar archivos, catalogarlos y hacerlos accesibles para los usuarios. Se aseguró que se va a enriquecer el archivo constantemente a través de la promoción del depósito de documentos. Además, de forma permanente se expondrán obras del siglo XVIII pertenecientes al museo de Arte Sacro.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Dentro de los planes se encuentra realizar la digitalizacion de los archivos para facilitar su consulta por parte de la ciudadanía a la par que se logra conservar por más tiempo los documentos más antiguos. El arzobispo Constancio Miranda acudió para bendecir el lugar.